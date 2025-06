Tropická noc. Na devíti měřicích stanicích nebylo pod 20 stupňů, mírně přes 30 bude v neděli přes den

Bitcoinová kauza Spolu neoslabila, ANO ale stále vede. Motoristé by skončili mimo Sněmovnu, ukázal Kantar

Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí STAN, SPD a Piráti. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky v sobotu zveřejnila Česká televize.