Tropické dny vystřídá ochlazení. Do Česka dorazí bouřky, na Moravě hrozí i menší kroupy

Noc na sobotu byla v Česku na mnoha místech opět tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v pražském Klementinu, meteorologové tam naměřili 22,9 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to v sobotu ráno uvedl na síti X. V dalších dnech už se podle meteorologů ochladí a v sobotu se vyskytnou bouřky zejména v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech a odpoledne i na jižní a střední Moravě bouřky.

Blesk při letní bouřce

Už dopoledne nebo kolem poledne se mohou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech vyskytnout silnější bouřky | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

„Máme za sebou poslední velmi teplou noc, na některých stanicích opět tropickou,“ uvedl ČHMÚ. Vedle Klementina neklesla teplota pod 20 stupňů například na stanicích Ústí nad Labem - Vaňov a Praha - Karlov, kde teploměr ukázal minimálně 22 stupňů Celsia.

Tropickou noc zaznamenaly i další stanice v Praze a Ústeckém kraji, ale i několik stanic ve Středočeském, Libereckém nebo Moravskoslezském kraji.

V sobotu přes den už teploty nebudou tak vysoké jako v předchozích dnech, výrazněji klesnou v Čechách. Nejtepleji bude na jižní a střední Moravě, teploty tam meteorologové očekávají mezi 29 až 33 stupni, na ostatním území 25 až 29 Stupňů Celsia.

Už dopoledne nebo kolem poledne se mohou v západní, jihozápadní a jižní polovině Čech vyskytnout silnější bouřky, ráno se již tvořily v Karlovarském kraji nebo Pošumaví.

„Během odpoledne očekáváme pak výraznější bouřkovou aktivitu i na jižní a střední Moravě. Bouřky mají a budou mít velmi pomalý pohyb, hrozí proto zejména lokální přívalové srážky případně i menší kroupy do dvou centimetrů,“ uvedl ČHMÚ.

V pátek i ve čtvrtek padaly v Česku teplotní rekordy, ve čtvrtek naměřila nejvyšší teplotu stanice Plzeň - Mikulka, a to 36,2 stupně Celsia, v pátek bylo nejtepleji v Dobřichovicích u Prahy, kde naměřili 36,9 stupně Celsia. Nejteplejším dnem letošního roku dál zůstává 2. červenec, kdy teplota na několika místech překonala 37 stupňů.

