Velmi teplé počasí neopustí Česko zřejmě do konce srpna. Vyplývá to z aktuálního výhledu počasí, který vydal Český hydrometeorologický ústav. Příští týden by teploty měly vystoupat až na 34 stupňů.

