Tropické teploty v Čechách střídají deště a bouřky. Pro Moravu a Slezsko stále platí riziko požárů
Teploty v Česku po chladném konci minulého týdne v posledních dnech postupně rostly, ve čtvrtek vystoupaly až nad tropickou třicítku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na síti X. V Čechách ale už ve čtvrtek odpoledne začalo pršet a podle meteorologů se tam mohou vyskytnout i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zatím přetrvává sucho, ale některé regiony zasáhl silný vítr, který místy lámal stromy a poškozoval střechy.
Konec předchozího týdne přinesl ochlazení, když o víkendu maximální teploty podle meteorologů nepřesáhly 23 stupňů. Od začátku tohoto týdne se ale postupně oteplovalo a ve čtvrtek meteorologové na řadě míst v Česku zaznamenali tropické teploty.
V Olomouckém kraji silně fouká. Hasiči odstraňují spadlé větve a uvolněné střechy
V žebříčku nejvyšších teplot převažovala místa na jihu Moravy či ve středních Čechách. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, a to 33,6 stupně. Jen o desetinu stupně méně naměřili meteorologové v Dobřichovicích u Prahy.
Na 33 a více stupňů se teploty dostaly ještě v Tuhani na Mělnicku, Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v okrese Praha-východ.
„Na stanicích měřících alespoň 30 let ale rekordy nepadaly. Jedinou výjimkou jsou Holenice v Libereckém kraji (měří se zde 31 let), kde byl s teplotou 29,2 stupně Celsia o 0,2 stupně překonán původní rekord z roku 2016,“ sdělili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.
Déšť a bouřky
Ve čtvrtek odpoledne se už však na západě Čech objevily deště, které se podle meterologů budou postupně přesouvat na severovýchod Čech.
Podle předpovědi hydrometeorologického ústavu se ve čtvrtek mohou vyskytnout v Čechách i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku očekávají meteorologové deště, případně i bouřky, až v pátek.
Ve čtvrtek naopak Moravu a Slezsko zasáhl silný vítr. Například v Olomouckém kraji hasiči řešily desítky událostí souvisejících s větrem. Na několika místech odstraňují popadané stromy a větve či zabezpečují uvolněné střechy, sdělila odpoledne mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.
Kvůli větru, suchu a vysokým teplotám platí na většině území Moravy a Slezska výstraha meteorologů před rizikem vzniku požárů.