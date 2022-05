Troubky se 25 let po povodních dočkají hrázového systému. Občané o něm rozhodnou v referendu

Troubky na Přerovsku, symbol ničivých povodní z roku 1997, by měl v budoucnu chránit speciální hrázový systém za zhruba půl miliardy korun. Obec by měl ochránit až před stoletou vodou.

Dohodli se na tom po mnoha letech jednání vodohospodáři spolu s vedením obce. Projekt je už součástí aktuálně schváleného územního plánu a investor spolu s obcí je teď ukázali veřejnosti.

Bezpečně ochránit Troubky před velkou vodou by měla kombinace zemního a betonového valu. Prstencově by obkroužil celou obec v délce 6100 metrů a místy by dosahoval výšky až tři metry. Součástí protipovodňové ochrany je i vybudování vztlakových studen.

„Je to jediné možné řešení, které tady existuje. Troubky se totiž nachází v ne úplně ideálním prostředí, jelikož jsme na soutoku Moravy a Bečvy a jelikož jsme také na štěrkovém podloží,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Vedení obce už má vykoupeno zhruba 70 procent potřebných pozemků. Tvrdí starosta Radek Brázda (STAN). V souladu s projektem vodohospodářů také schválili změnu územního plánu a v něm akci označili jako veřejně prospěšnou stavbu.

Občané nejsou jednotní

„I kdyby se v první fázi zpěčovali někteří vlastníci, a u některých tam problém je, tak jakožto veřejně prospěšná stavba může projít společným řízením. Do toho to teď také jde. Nejsme, ale ani zdaleka ve fázi, že bychom mohli stavět. V této fázi se připravují podklady pro další fázi dokumentace,“ popsal Brázda.

Návrh, ale nemá ani zdaleka podporu všech obyvatel. Michal Dostál, který se veřejného projednávání účastnil, navrhovaný projekt nepodporuje.

„Je to megalomanská stavba. Jednak to bude to hrozně škaredý, jednak to bude zbytečný, protože nějaký obchvat po hrázi je úplně zbytečný. Všechno se to dá řešit nějak úplně jednodušeji a daleko levnější cestou,“ popisuje pan Dostál, proč je proti projektu.

Povodí Moravy ale už začíná pracovat na projektové přípravě. A to přesto, že troubečtí zastupitelé schválili vyhlášení referenda. V něm by se měli lidé vyjádřit, jestli chtějí navrhovanou hráz u Troubek postavit.

Eva Dostálová na povodně nikdy nezapomene, i když byla před pětadvaceti lety ještě dítě. Referendum ale podporuje. „Jsem proti hrázi, ale jsem proto, aby se k tomu vyjádřili lidé, jestli hráz chtějí, nebo nechtějí“

O tom, jestli se referendum bude definitivně konat, ale budou znovu hlasovat zastupitelé, a to v červnu.