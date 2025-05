Trump a Babiš jsou v podstatě identičtí. Akorát šéf ANO není vtipný, je přesvědčený Michopulos

Donald Trump je nejlepším řešením pro Evropu a pro celý svět, prohlásil v listopadu Andrej Babiš (ANO). Jenže průzkum vzápětí ukázal, že Trumpovu politiku v Česku podporuje jen 20 procent lidí a 40 procent jako hlavního představitele trumpismu u nás vidí Andreje Babiše. A začal velký obrat. „Červená čepice Babišovi sluší,“ nenechává se zmást Petros Michopulos, spoluautor podcastu Kecy a politika v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 7:20 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Andrej Babiš podle Michopulose z trumpismu nevycouval. „Osobnostní a charakterové rysy Andreje Babiše jsou neuvěřitelně podobné osobnostním a charakterovým rysům Donalda Trumpa. Jejich chování v politice je v podstatě identické,“ tvrdí v pořadu Osobnost Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petros Michopulos, spoluautor podcastu Kecy a politika, bývalý politický marketér

A srovnává: „Je tu určitá míra osobnostního narcisismu, vysoký věk, přesvědčení o vlastní pravdě, mikromanažerství. Oba dva milují rozhodování do největších detailů bez ohledu na následky.“

„Spasitelský komplex a rozhodování o všech detailech na základě momentálních nálad, bez znalosti věcí a ve výsledku vytváření jenom chaosu a zmatku,“ vypočítává a poukazuje:

„To vidíme u Donalda Trumpa v přímém přenosu. U Babiše jsme to ve vypjaté formě mohli vidět, když řídil covidovou pandemii. To byl přece extrakt toho, co dnes Donald Trump dělá na globální úrovni.“

Vtipný politici

Jenže Babiš na rozdíl od Trumpa není vtipný, konstatuje Michopulos.

„Donald Trump je svým zvráceným způsobem občas vtipný. Asi před tři čtvrtě rokem jsem říkal, že se na jeho vládnutí zvráceným způsobem těším, protože ačkoliv to bude smích skrze slzy, tak to svým způsobem vtipné je. Kdežto Andrej Babiš vtipný není,“ míní.

Babiš je muž dvou tváří. V Bruselu je Evropan, v Praze ostře kritizuje EU, říká francouzská europoslankyně Číst článek

Právě humor je u politiků podle Michopulose důležitý. „Vztah k politikovi a politická preference voliče, to je určitý typ mezilidských vztahů. Musíte si k politikovi vybudovat nějaký most, jinak mu to ve volbách nedáte. A je to podobná situace, jaké zažíváme každý den mezi svými přáteli, spolupracovníky, s dětmi, s rodinou,“ říká.

„Vždycky jsou lepší vztahy mezi lidmi, kteří dokážou být vtipní, dokážou věci odlehčovat a tím vypouštět páru a navazovat lepší vztahy. A to, co funguje v normálním životě a ve vztazích, které máme s ostatními lidmi, funguje i s politiky. Když politici nedokážou být příjemní, vtipní, citliví k voličům, tak ty vztahy nikdy nejsou dobré,“ věří.

Charismatický politik

Co naopak Babišovi podle Michopulose nechybí, je charisma. „Myslím si, že on je typickým představitelem charismatických politiků. Politický úspěch a získávání popularity stojí hlavně na charismatu, ne na reálném politickém výkonu,“ analyzuje.

Sněmovní obstrukce: přibývá projevů mimo body i nočních jednání. Nejvíc mluví Babiš s Okamurou Číst článek

„Že to na některé voliče nebo na některé lidi působí negativně, to ještě neznamená, že takový není. Myslím, že je typickým charismatickým politikem, jaké jsme zažívali ve 20. století několikrát. A na některé to působí pozitivně, na některé negativně, ale působí to na všechny,“ dodává.

Premiér Petr Fiala (ODS) podle něj charismatem oplývá taky, ale mnohem slabším. „Ale parlamentní republiky v liberální demokracii prospívají nejlíp právě bez charismatických politiků extrémního typu, jako je třeba Donald Trump nebo Andrej Babiš,“ poukazuje Michopulos a vysvětluje:

„Systém parlamentní republiky je založený na tom, že máte brzdy a protiváhy, máte systém, který funguje a ten se bez charizmatických politiků obejde a dokáže fungovat dlouhodobě.“

Jak se Andrej Babiš změnil za více než deset let svého působení v politice? Co čeká po volbách vládní koalici a na které kraje by měla ve volbách cílit? A je možné, že se koalice Spolu po parlamentních volbách rozpadne? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus, moderuje Barbora Tachecí.