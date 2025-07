Trump dal Rusku ultimátum. Směřujeme k míru, věří Žáček. Koten: Uvidíme po 50 dnech

Zdá se, že Donald Trump ztratil trpělivost s Vladimirem Putinem. Mimo jiné Rusku vyhlásil ultimátum a pohrozil, že uvalí vysoká cla na země, které s Ruskem obchodují, pokud Kreml do 50 dnů neuzavře dohodu o ukončení války na Ukrajině. „Asi není jiná cesta,“ říká v pořadu Pro a proti poslanec ODS Pavel Žáček. „Jenom další střípek do mozaiky, jakým způsobem by se konflikt měl ukončit,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Radek Koten z SPD. Pro a proti Praha 12:56 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Koten (SPD) a Pavel Žáček (ODS) | Foto: René Volfík, Petr Topič | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Vítáte, že prezident Trump dal Rusku ultimátum, dokdy má uzavřít příměří s Ukrajinou?

Radek Koten (SPD): Tak samozřejmě jakékoliv řešení toho konfliktu, jakýkoliv časový horizont, kdy by se konflikt měl ukončit, je dobrý. Vzhledem k tomu, jaká je situace na bojišti a jakým způsobem se nyní vedou boje na Ukrajině, tak si myslím, že je opravdu načase konflikt ukončit. Nikoliv jenom příměřím, ale ukončit ho zcela.

To znamená, že by byly ukončeny boje a proběhla by jednání o uspořádání Ukrajiny. Jak naznačil Donald Trump, tak cla by měla být uvalena na státy, které obchodují s Ruskou federací.

Na druhou stranu si musíme uvědomit, že skupina BRICS je ekonomická skupina států, které ovládají, dejme tomu, nějakých 45 nebo 47 procent celosvětového hrubého domácího produktu. A nemyslím si, že v této situaci je možné takto velký ekonomický celek vydírat.

Hrozba cly

Narážíte, předpokládám, na to, že prezident Trump pohrozil cly na ty země, s nimiž Rusko doposavad obchoduje. A když zmiňujete BRICS, tak v těchto zemích je jak Indie, tak Čína. To jsou obrovské ekonomiky.

Koten: Obrovské ekonomiky, samozřejmě. A to, že se tyto ekonomiky uchýlily právě do skupiny BRICS, obchodují přes BRICS banku ve svých národních měnách, je signál pro Donalda Trumpa, že americký dolar jako v podstatě jediné mezinárodní platidlo by mohlo skončit. Donald Trump na to samozřejmě reaguje tímto způsobem.

Jak ultimátum, dokdy má Rusko uzavřít příměří s Ukrajinou, vidíte vy, pane Žáčku?

Pavel Žáček (ODS): Já to vidím tak, že asi není jiná cesta. Prezident Trump k ní došel po různých peripetiích a komunikaci přímo s Putinem poměrně pozdě. Ale evidentně zjišťuje, že s Ruskem se nedá jednat, a směřujeme k míru. Směřujeme k ukončení té strašné války, kterou vyvolali Vladimir Putin a Rusko, jinak než tím, že se s tou sílou bude pracovat.

Ukrajina se podpoří zbraněmi a zároveň se stále bude zdůrazňovat možnost odříznout Rusko od zdrojů, respektive znemožnit mu distribuovat zdroje těm partnerům, u kterých získává finanční prostředky.

Ztratil Trump trpělivost?

Máte pocit, že Donald Trump ztratil s Vladimirem Putinem trpělivost? A že v přístupu vůči Rusku a vůči válce na Ukrajině udělal otočku?

Žáček: Samozřejmě nedokážu předpovídat, co ještě nastane. On evidentně každou komunikaci s každým zahraničním státníkem bere velmi osobně. Také do určité míry prezentuje velmi obecně závěry dojednání a je vidět, že Putin slovo jaksi nedrží.

A prezident Trump zdůraznil, jeho bezprostřední okolí včetně jeho manželky Melanie zdůrazňují to, že něco Trumpovi slíbil, že se bude směřovat k ukončení války a k nějakému míru nebo aspoň k přerušení palby – a v noci je napadeno další ukrajinské město a jsou zabíjeni nevinní civilisté.

Pane poslanče Kotene, jestli jsem vám správně porozuměl, tak jste uvítal Trumpovo ultimátum, dokdy má Rusko uzavřít příměří s Ukrajinou. V reakci na to, co zaznělo od vašeho kolegy, to vnímáte jak? Jako otočku ze strany Donalda Trumpa vůči Rusku?

Koten: Já to nevnímám jako otočku. V podstatě je to způsob vyjednávání Donalda Trumpa. A toto je jenom další střípek do mozaiky, jakým způsobem by se konflikt měl ukončit.

Co se týká ekonomického nátlaku na státy, které od Ruské federace odebírají jak zemní plyn, tak ropu, to jsme viděli teď, co se týká osmnáctého balíčku sankcí Evropské unie.

Samozřejmě si nejsem zcela jist, zda to bude mít kýžený efekt, to znamená, že by všichni ostatní přestali obchodovat s Ruskou federací. Obávám se, že ten osmnáctý balík sankcí pouze ještě více poškodí evropské státy a evropské ekonomiky.

Uvidíme, jaký bude výsledek po 50 dnech, zda se skutečně podaří ukončit konflikt mírovým jednáním, nebo zda se bude zase dále prodlužovat nějaké ultimátum.

Dá se to skutečně považovat za razantní obrat v americkém přístupu k ruské agresi na Ukrajině? A může takový krok vést k ukončení války? Poslechněte si celý pořad v audiu na začátku článku.