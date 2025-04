Trump je autentický politik, plní sliby, chválí ho Vondráček. Udělal i hodně chyb, namítá Zdechovský

Donald Trump po své inauguraci zásadně proměnil americkou politiku v oblasti migrace, mezinárodního obchodu nebo vztahů s jinými zeměmi. „Když po Trumpovi stříleli, tak vstal a zvedl ruku. Trump by si nikdy nelehl,“ zdůrazňuje v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. „Trump má dobrý vztah ke střední Evropě, problém má s tou západní,“ dodává europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Praha 0:30 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a Radek Vondráček (ANO) | Foto: Kateřina Cibulka, René Volfík | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Když teď vidíte, jak si zatím Donald Trump počíná, dali byste mu svůj hlas?

Radek Vondráček (ANO): Já jsem vnímal americké volby jako volby mezi dvěma světy. To byl svět Donalda Trumpa, nebo to byla druhá strana, kterou reprezentoval Joe Biden, poté Kamala Harrisová.

Na tom se nic nemění. Jsem konzervativní člověk, volím konzervatismus a volím Donalda Trumpa. Tam nejde o člověka, tam jde o názorové ukotvení.

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): Ta otázka nebyla o té volbě. Já jsem říkal, že kdybych byl v Americe, tak bych asi volil Donalda Trumpa z toho důvodu, že jsem konzervativec – a teď to myslím ve všech aspektech, tedy že člověk podporuje bezpečnost, říká, že je právo na soukromé vlastnictví, volný trh.

Toto Donald Trump a jeho sliby reprezentovaly. Poslední administrativa Joea Bidena, která v zahraniční politice, myslím, byla velmi dobrá, měla druhou stranu. A to, že se přetavila do „wokeismu“. To byl střet, na kterém to Donald Trump vyhrál.

A v tuto chvíli byste, pane Zdechovský, Donaldu Trumpovi dal svůj hlas, kdyby ta možnost hypoteticky nastala?

Zdechovský: Asi ano, jenom bych radši preferoval jiného republikánského kandidáta. Myslím, že republikáni zvolením Donalda Trumpa udělali chybu. A to je to poselství, které jim budu říkat asi za tři týdny, kdy budu ve Spojených státech.

‚Opravdové, reálné‘

Pane Vondráčku, pokud stále trváte na tom, že Donald Trump je vašemu srdci bližší kandidát, co kladného na Trumpově politice vidíte? Na té politice, kterou teď zažíváme posledních 100 dní.

Vondráček: Považuji Donalda Trumpa za politika, který, když po něm stříleli, tak vstal a zvedl ruku.

To není jeho politika posledních sta dní. Mě zajímá politika, kterou teď provádí od inaugurace.

Vondráček: To platí. Jsou dva typy lidí. Jedni prostě zůstanou ležet – to jsme viděli, když bývalý německý kancléř Olaf Scholz zalehl na letišti a zůstal ležet. A Donald Trump by si nikdy nelehl. Donald Trump je autentický politik.

Omlouvám se, pane Vondráčku, ale to není moje otázka. Mě zajímá Trumpova politika tak, jak ji vidíme v posledních sto dnech. Co je na ní dobrého?

Vondráček: Na nějaký styl si zvykám, přiznávám. Ale to, že je to prostě opravdové, skutečné, reálné a že plní sliby… Dělá to, co řekl před volbami. To tempo je neuvěřitelné. To na mých názorech nic nezmění.

Pane Zdechovský, vy jste říkal, že vidíte v politice Trumpa nějaké chyby. Kdybyste měl začít něčím pozitivním, našel byste tam něco?

Zdechovský: Určitě ano. On udělal spoustu rozhodnutí, která můžou posílit Spojené státy v mezinárodním slova smyslu. Snažil se dojednat a ovládnout Panamský průplav, kde v minulosti působily čínské firmy. Podařilo se to mimochodem ve spolupráci s dánskou společností. On ovládl tu vodní cestu, dánská společnost ovládla tu pozemní cestu.

To vidíte jako pozitivum?

Zdechovský: To si myslím, že je strategické rozhodnutí, nenechat Číňany skupovat klíčové cesty, které se týkají námořního obchodu.

A když jste říkal, že zároveň budete připomínat nějaké chyby, tak co to bude?

Zdechovský: Chyb udělal hodně. Nejenom on, ale i jeho viceprezident J. D. Vance. První zásadní chybu vidím v tom, jak si pozval a udělal angažmá s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. To mi přišlo hodně ponižující.

Druhá chyba je rozehrání mezinárodní obchodní války, kdy on dal nějaká cla, která pak není schopen udržet ve funkčnosti, protože všechna cla, která představil, mají negativní dopad na americkou ekonomiku.

‚Trump ví, kde je Zlín‘

Jaký postoj k Evropě mají členové Trumpovy administrativy? Viděli jsme v uniklé komunikace na chatovací síti Signal, že přinejmenším někteří o Evropě mluví vysloveně pohrdavým, nepřátelským způsobem. Pane Zdechovský, dokážete to jen tak přejít?

Zdechovský: Asi to přejdu, protože to je interní komunikace. Ale J. D. Vance byl v minulosti největší kritik Donalda Trumpa. Pamatuji si, když jsem navštívil Senát a Kongres a měli jsme možnost s J. D. Vancem diskutovat jako europoslanci.

On si nebral příliš mnoho servítek k tomu období po tom neuznání voleb a dalším věcem. Teď ten stejný J. D. Vance, se kterým jsme se třeba společně modlili, přijde a říká úplný opak.

A kdybyste měl popsat ten postoj k Evropě, tu náladu, kterou nejenom viceprezident Vance, ale třeba i ministr obrany Pete Hegseth a další šíří – že Evropa v jejich očích není žádný přítel či spojenec?

Zdechovský: Dlouhodobé pohrdání spojenectvím je to, na co jsme se ptali před volbami okolí Donalda Trumpa. Oni nám tvrdili, že Donald Trump překonal tuto, řekl bych, nepředvídatelnost a nenávist vůči Evropě, kterou držel v prvním období, kdy třeba aktivně podporoval brexit a další věci.

Ale pak jsme po inauguraci zjistili, že všechno je jinak, že tam pořád ta nenávist nebo rivalita s Evropou je.

Pane Vondráčku, vám nevadí tento přístup členů Trumpovy administrativy k Evropě?

Vondráček: Kolega Zdechovský to řekl dobře, to byla interní komunikace. Každý si dejme ruku na srdce, jak píšeme SMS. Píšete je zkratkovitě, chcete vyjádřit emoci a nerozepisujete celé věty, takže je to pak vytržené z kontextu.

J. D. Vance se věnuje Evropě, byl Mnichově. Na Američana má poměrně silný vztah k Evropě a velmi ji vnímá. A tady je možná potřeba rozlišit vztah k Evropě a k Evropské unii.

Myslím si, že pro ně je nepochopitelná Evropská unie. Když jsem byl kdysi v OSN ještě jako předseda Sněmovny, tak nám říkali vtip, že Evropská unie je pro ně permanentně zasedající konference zabývající se sama sebou. Takto reagují na to, jak se Unie chová.

Donald Trump má silný vztah ke střední Evropě vzhledem k minulosti. Donald Trump junior, který nakonec do Prahy nepřijel, opravdu rozumí česky. Donald Trump ví, kde je Zlín. On má silnou vazbu na střední Evropu. Problém má spíš s tou západní.

Jaké hodnotí čeští politici postoje Donalda Trumpa k Ukrajině a celní válce? A jak se americký prezident dívá na Severoatlanskou alianci? Poslechněte si celé Pro a proti výše.