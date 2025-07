Trump okolo sebe šíří ohromný zmatek. Situace bude 1. srpna úplně jiná, myslí si o amerických clech Vlček

Americký prezident Donald Trump oznámil uvalení třicetiprocentních dovozních cel na zboží z EU od 1. srpna. Česko podle ekonomů zasáhnou především sekundárně přes další trhy a projeví se tak zřejmě s několikaměsíčním zpožděním. Přesto lze očekávat zpomalení tuzemské ekonomiky. „Trumpovi se daří Evropu sjednocovat. Máme připravený balík protiopatření,“ říká pro Radiožurnál ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Rozhovor Praha 17:46 13. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Analytici upozorňují, že opět může jít o vyjednávací taktiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Předpokládali jste, že podobný vzkaz může z Washingtonu přijít, ještě než ho Donald Trump před několika dny avizoval?

Cla by měla platit 1. srpna a vsadím si na to, že do té doby se ještě mnoho věcí změní. My sami v naší strategii zůstaneme v tom směru, který jsme na začátku určili, a to znamená trpělivé vyjednávání, trpělivá argumentace.

Čísla, které se snažíme z pozice Evropské komise Američanům ukazovat, jsou mimo realitu toho, co ukazuje Donald Trump. Ale každopádně bych se vsadil klidně o pivo, že 1. srpna bude ještě všechno úplně jinak.

A jak si vykládáte, že do Bruselu přišlo poměrně kategoricky formulované sdělení „od 1. srpna zavedeme třicetiprocentní cla na dovoz zboží z EU“. Znamená ten Trumpův dopis, že jednání, která vedli s Washingtonem eurokomisař Maroš Šefčovič a další unijní činitele, selhala?

Těchto kategorických vyjádření Donalda Trumpa za poslední měsíc opravdu bylo mnoho, aby pak věci byly úplně jinak. Já to nechci brát nikterak na lehkou váhu, je to opravdu velmi vážná situace, ale zmatek, který okolo sebe Donald Trump šíří, je opravdu ohromný.

A já hlavně doufám, že to vidí ti, kteří tancovali ještě nedávno s červenými čepicemi. Ale jak opakuji, jsem přesvědčen o tom, že 1. srpna bude situace ještě výrazně jiná, než ji vidíme dneska.

‚Zůstat v klidu‘

Jenže například podle jednoho z diplomatů v Bruselu, kterého cituje server Politico, může Trumpův dopis působit jako prezidentský výnos, jako hotová věc. Ale to by pak prý vstoupil v platnost okamžitě. Přikláníte se taky k takové interpretaci?

Já se k ní nepřikláním. Donald Trump výnosy vydává a pak je zase ruší, a pak je znova vydává. Takže situace bude opravdu jiná. Ale každopádně naše strategie je zůstat v klidu a vyjednávat do poslední chvíle.

Reakce premiéra Fialy „Česká republika spolu s našimi partnery v EU nadále podporuje konstruktivní dialog a hledání diplomatického řešení. Musíme reagovat jednotně a odhodlaně, abychom ochránili naše ekonomické zájmy a zajistili spravedlivý obchod pro naše firmy,“ komentoval páteční dopis Donalda Trumpa český premiér Petr Fiala (ODS).

Zároveň na unijní úrovni máme připravený balík opatření, můžeme říkat balík protiopatření. Ale od začátku celé situace jsem mnohokrát řekl, a trvám si na tom, že nejlepší situace, jaká by pro obě strany mohla nastat – to neznamená, že nastane – je bezcelní unie.

V situaci, kdy máte největší obchodní vztah na světě mezi Spojenými státy a Evropou, jehož objem je zhruba 1,6 bilionů euro, tak nejlepší strategie pro obě dvě strany je bezcelní unie. Ale jak vidíme, to není mnohdy strategie Donalda Trumpa.

Je představitelné, že by vůbec Trump byl ochoten na něco takového přistoupit?

To nemůžeme dneska hodnotit, uvidíme v dalších dnech. Každopádně na ta opatření z ohledu na obranu našeho průmyslu určitě připraveni jsme. Cílíme především na citlivá odvětví pro Ameriku. Ale opětovně opakuji, celní války jak na straně Spojených států, tak Evropy, nikomu nepomůžou a jenom budou lidem zdražovat život. Není to řešení.

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček označil Trumpův dopis, za cituji, „další debakl Evropské komise, protože ohlášená cla na zboží z EU jsou výrazně vyšší než vůči Británii.“ Váš komentář?

Myslíte toho Karla Havlíčka a jeho spolustraníky, kteří ještě nedávno tancovali s červenými čepicemi a adorovali Trumpa? Ano, tomu já se opravdu mohu jen pousmát. Taková vyjádření opravdu ničemu nepomůžou. Pomáhá aktivní diplomacie.

K zavedení 30% cel ze strany USA nevidím žádný důvod. Evropská unie zůstává jednotná a připravená chránit své zájmy. Nic se nemění na tom, že by podle nás bylo ku prospěchu obou stran, které tvoří největší obchodní vztah na světě, najít dohodu.



Jsem v pravidelném kontaktu jak s… — Lukáš Vlček (@MinistrVlcek) July 12, 2025

Už od pondělí by měla platit unijní protiopatření proti americkým clům v hodnotě 21 miliard eur, která byla odložena v dubnu o 90 dnů. Začnou platit?

Počkáme si do toho 1. srpna. Ten rozhodující okamžik, který se týká i těchto opatření, je právě 1. srpna. Do té doby se opravdu řada věcí může změnit. Evropa je na to připravená. To, co se Donaldovi Trumpovi opravdu daří velmi dobře, je Evropu sjednocovat.

To, že spolu evropské státy velmi intenzivně komunikují – a nejenom v oblasti například obrany, ale i v otázce cel, posilování vnitřního trhu nebo rozvoje dalších zahraničních trhů. My si prostě počkáme do toho 1. srpna, ale jak říkám, máme připravený balík protiopatření.

Dopad na Česko

Podle českých ekonomických analytiků by třicetiprocentní dovozní cla zasáhla zdejší ekonomiku spíš zprostředkovaně přes další trhy, ale zpomalila by její růst. Vy jste už v sobotu uvedl, že možné dopady řešíte se zástupci českého průmyslu. V jakém smyslu?

Česká republika je průmyslová, proexportně orientovaná ekonomika. Je pravda, že zavedení amerických cel nás bude bolet především zprostředkovaně. Už v předchozí situaci, kdy Trump za svého prvního mandátu zavedl například cla na ocel, tak český vývoz se výrazně přeorientoval a dnešní vývoz tvoří zhruba jedno procento, jenom na doplnění.

Každopádně musíme mít velmi aktivní zahraniční politiku, musíme výrazně více investovat do nových trhů, musíme posilovat výrazně vnitřní evropský trh našeho nejvýznamnějšího partnera. To je možná jeden z důvodů, proč já sám se snažím se svým týmem velmi aktivně cestovat.

Aktuálně jsme na misi po Vietnamu, Japonsku a Jižní Koreji, je to náš nejznámější partner v rámci ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie). Japonci jsou druzí největší investoři v České republice po Němcích. S Jihokorejci jsme podepsali smlouvu na novou jadernou elektrárnu.

V situaci, kdy Donalda Trumpa nezměníte, nezměníte jeho osobnost, tak ale musíme být mnohem aktivnější na ostatních trzích, a to nejenom na trhu domácím, evropském, ale zároveň výrazně posílit naše zastoupení a aktivitu po světě.

Ale jakou konkrétní podporu by mohly čekat tuzemské podniky od státu ve snaze zmírnit účinek případné obchodní války EU se Spojenými státy?

Primárně podnikatelům otevíráme dveře do světa, organizujeme řadu podnikatelských misí, snažíme se organizovat řadu věcí v České republice.

Nebavme se o pomoci formou třeba zase nějakých dotací, to je bohužel nemoc naší ekonomiky, ale právě otevírejme český stát. Česká obchodní diplomacie otevře šikovným českým firmám dveře do světa. To je podle mě cesta kupředu.

Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.