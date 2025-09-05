Trump označil evropskou pokutu vůči Googlu za nespravedlivou. Naznačil možnou odvetu
Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social.
Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy.
Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.