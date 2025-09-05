Černá hora 0:1 Česko

Trump označil evropskou pokutu vůči Googlu za nespravedlivou. Naznačil možnou odvetu

Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social.

Americký prezident Donald Trump při podpisu zákona HALT Fentanyl Act ve Východním sále Bílého domu ve Washingtonu, D.C., USA, 16. července 2025

Americký prezident Donald Trump naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy.

Firma v reakci uvedla, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.

