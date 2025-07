Trump snižuje Američanům daně, ti chudší ale přijdou o sociální a zdravotní podporu, říká Švejnar

Členové Sněmovny reprezentantů protlačili Kongresem klíčový ekonomický zákon. Takzvaný One Big Beautiful Bill, jak mu říká Trump, by snížil některé daně, ale také by znamenal škrty v sociální oblasti a citelné zvýšení rozpočtového schodku. Proti jsou i někteří republikáni. „Je to nejzásadnější změna za poslední tři dekády. Pozitivní bude pro vyšší vrstvy a negativní pro ty, kteří potřebují sociální a zdravotní podporu,“ říká ekonom Jan Švejnar. Interview Plus Washington 23:23 3. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Většině Američanů se podle nové legislativy sníží daně, ale lidé z nejnižších vrstev přijdou o část sociálních a zdravotních příspěvků, a to včetně mnoha seniorů. „Republikáni chtějí, aby byl systém Medicaid mnohem těsněji spojen s prací. Motivovat lidi, kteří nepracují, nebo jen malý počet hodin, aby pracovali víc, pakliže chtějí mít nárok na zdravotní zajištění,“ popisuje.

„Nemocnice mají povinnost v urgentních případech každého ošetřit. Ale tito lidé by přišli o možnost jakékoli dlouhodobé péče, která je preventivní. I řada republikánských voličů to vnímá negativně, protože se to týká jich samotných nebo lidí v jejich okolí,“ doplňuje Švejnar

Zákon bude mít různorodé dopady, mimo jiné přináší více peněz na ochranu hranic i zbrojení.

„Schodek a růst zadlužení bude obrovský. Myslím, že ta strategie je taková, že udělají velký deficit a pak zkrouhnou sociální, zdravotní a další výdaje. Tohle je způsob, jak toho chtějí docílit,“ soudí profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Stále větší dluhy

Zákon podle propočtů prohloubí americké zadlužení o 3 biliony dolarů v následujících 10 letech. „Ekonomika by musela růst velice rychle, aby něco takového absorbovala. A to se bohužel nedá očekávat, protože jiné Trumpovy kroky ohledně cel a podobně ji budou dále zbrzďovat,“ varuje ekonom.

Míra zadlužení podle něj začíná být pro Spojené státy velkým problémem, protože se již blíží 122 procentům HDP. Vládě může nahrávat oslabení dolaru, na čemž prodělávají věřitelé a vydělávají například exportéři a výrobci, kteří konkurují dováženému zboží.

Švejnar připouští, že Trumpův zákon může mít pro ekonomiku určitý stimulační efekt, podle propočtů ale nejspíš nebude příliš velký. Negativně se naopak může projevit omezení daňových výhod pro ekologické projekty, které prosadil jeho předchůdce Joe Biden.

Proti zákonu ostře vystupuje miliardář Elon Musk, který kritizuje rostoucí zadlužení, podle Švejnara ale do toho promítá i to, jak negativní vliv bude mít na jeho automobilku Tesla. Trump už Muskovi pohrozil, že jeho firmy mohou přijít o federální podporu.

„Tu hrozbu může vyplnit, už to využil proti různým právnickým firmám nebo univerzitám. Pak je to samozřejmě na soudu, ale ten první krok může udělat. Nikdo to nečekal a historicky se to nedělo, ale už máme řadu příkladů, včetně Harvardovy nebo Kolumbijské univerzity,“ podotýká.

