Spojené státy otočily, Trumpova administrativa vypověděla Česku pakt o boji proti dezinformacím
Spojené státy americké odstoupily od memoranda, které podepsaly s Českou republikou za účelem společného potírání dezinformací. Zjištění iROZHLAS.cz potvrdil redakci Černínský palác. Krok americké strany zapadá do politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa, jež boj proti dezinformacím považuje za cenzuru. České ministerstvo zahraničí odmítlo krok americké diplomacie hodnotit.
Poslední dva květnové dny loňského roku se v Praze uskutečnilo zasedání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance. Na jeho okraj se setkali tehdejší první muž americké diplomacie Antony Blinken a tuzemský ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník, ve volbách kandiduje za Spolu), aby demonstrovali jednotu obou zemí.
Jednání rámoval podpis memoranda o společném boji proti dezinformacím, které Blinken označil za „jed vstřikovaný do našich demokracií našimi nepřáteli“. Lipavský ho doplnil slovy o tom, jak „Kreml útočí tímto způsobem na demokracie po celém světě, i formou dezinformací a propagandy. Tuto hrozbu nesmíme podceňovat“.
Černínský palác však podle zjištění iROZHLAS.cz letos 1. září obdržel od americké strany nótu, která výše uvedené obrátila vzhůru nohama. Spojené státy, respektive jejich ministerstvo zahraničí řízené šéfem tamní diplomacie Marcem Rubiem, v ní oznámily výpověď memoranda.
‚Vzali jsme to na vědomí‘
„Informaci (o výpovědi memoranda) jsme vzali na vědomí, záležitost nad rámec uvedeného nebudeme komentovat,“ sdělila redakci mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Podle zdrojů redakce z prostředí diplomacie v nótě stálo, že Američané připraví nové znění dokumentu, jež bude odpovídat pozici Trumpovy vlády.
Vysvětlení svého čerstvého kroku neposkytli ani Američané. Redakce poslala dotazy ambasádě Spojených států v Praze, ta však odpověděla zdrženlivě. „Americké velvyslanectví se nevyjadřuje k obsahu žádných soukromých diplomatických rozhovorů,“ odepsala ambasáda.
V odpovědi však velvyslanectví pro „hlubší porozumění politice Trumpovy administrativy ve vztahu k dezinformacím, cenzuře a svobodě projevu“ odkázalo na článek, jejž ministr zahraničí uveřejnil letos na jaře v konzervativním online magazínu The Federalist. Rubio v něm píše o nutnosti zbourat cenzurní průmyslový komplex.
„Pokud občané potřebují, aby jim vláda říkala, co je dezinformace a co ne, pak moc nemají v rukou občané. Místo toho moc spočívá v rukou lidí, kteří sami vytváří propagandu a říkají veřejnosti, čemu má věřit,“ píše v článku mimo jiné Rubio. Česko bylo sedmnáctou zemí, s níž měli Američané memorandum podepsané. A podle informací redakce mezitím odstoupili od všech.
Zrušení Obamovy agentury
Platformu pro spolupráci Česka a Spojených států v boji proti dezinformacím představovala agentura Global Engagement Center, jež spadala pod americké ministerstvo zahraničí. Vznikla roku 2016 na konci funkčního období prezidenta Baracka Obamy, úlohou úřadu bylo čelit dezinformačním kampaním zahraničních aktérů v čele s Ruskem, Čínou a Íránem.
Nový šéf americké diplomacie Rubio však letos na jaře rozhodl o zrušení agentury. Zhruba čtyři desítky jejích zaměstnanců nejdříve nechal poslat na dovolenou, pak nařídil jejich propuštění. Právě ve výše zmíněném článku v magazínu The Federalist ohlásil, že se chystá činnost této agentury ukončit.
Za prezidenta Trumpa budeme bojovat za vaše právo vyjadřovat své názory na veřejnosti, i když s nimi nemusíme souhlasit. pic.twitter.com/UDQHKl9hBE— U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) July 7, 2025
„Americký lid nepotřebuje obskurní agenturu, která by ho ‚chránila‘ před lží tím, že tlačí na sociální síť X, aby zablokovala uživatele, nebo se snažila zlikvidovat The Federalist. Tato administrativa bude bojovat proti falešným narativům pravdivými narativy, nikoliv těžkotonážními nástroji, které by nařizovaly, že online bude viditelná pouze jedna ‚pravda‘,“ psal ministr.
Ostatně od června se na účtu amerického velvyslanectví v Praze na sociální síti X objevují příspěvky, které jako nejefektivnější nástroj pro vyvracení dezinformací uvádí svobodu slova. „Musíme rozbít systém ověřování faktů, který cenzuruje názory nepopulární u globálních elit,“ uvedla třeba ambasáda 25. června.
Zmocněnec se zrušil, zákon nevznikl
Vláda Petra Fialy (ODS, ve volbách kandiduje za Spolu) v programovém prohlášení slibovala aktivní přístup v potírání dezinformací. Mimo jiné se zavázala, že za tím účelem připraví zákonné opatření. Takovou legislativu však nenachystala, protože v koalici nenašla shodu na její podobě.
V březnu 2022 ustavila pozici vládního zmocněnce pro dezinformace, kterou obsadil někdejší novinář Michal Klíma. Tento post však kabinet po necelém roce zrušil, když Klíma narazil na kritiku Unie vydavatelů se svým akčním plánem proti dezinformacím.
Kabinet loni v květnu zřídil funkci koordinátora strategické komunikace státu, zastává ji bývalý náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn. Úřad vlády poté vybudoval Odbor strategické komunikace státu, jenž čítá zhruba dvě desítky lidí. Jeho úkolem není potírat dezinformace, ale určovat jednotnou komunikační linku státu v zásadních tématech.