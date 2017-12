Dolínka překvapily chyby v hospodaření TSK. 'Musíme se rozejít s lidmi, kteří dělají šlendrián,' říká

Na chyby v Technické správě komunikací (TSK) dřívější kontroly neupozornily, tvrdí náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Po té poslední, která ukázala na možné porušení zákona zejména u veřejných zakázek, bude požadovat právní analýzu. A případně „personální řešení“. „Musíme se rozejít s lidmi, kteří dělají šlendrián,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Právě do jeho gesce TSK spadá. Rozhovor Praha 17:17 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kontrolní odbor magistrátu se zaměřil na hospodaření Technické správy komunikací.

Úředníci v protokolu o finanční kontrole za rok 2016 píšou, že u sledovaných 55 veřejných zakázek mají podezření na více než sedm desítek možných správních deliktů. Menší pochybení se týkají účetnictví a inventarizace, ty větší zase veřejných zakázek.

Seznámil jste se už podrobně s výsledky kontroly v Technické správě komunikací? Podle magistrátních úředníků se jedná o závažná pochybení zejména ve veřejných zakázkách. Například, že TSK některé zakázky dělila a ty se pak dostaly do mírnějšího režimu.

Dostal jsem k tomu vyjádření šéfa TSK. Paní ředitelce (magistrátu) Martině Děvěrové jsem zadal, aby se podívala, jestli to vykazovalo nějaké známky trestných nebo jiných činů, jestli vznikla nějaká škoda. A pokud něco takového bude objeveno, aby se vyvodily další důsledky.

A také jsme tuto zprávu předali Technické správě komunikací, akciové společnosti, aby se s tím seznámili a urychleně nám dali zprávu, zda se některé obdobné jevy, které mohly být nedostatečné v minulosti, nedějí dál (Kontrola se týkala Technické správy komunikací - příspěvkové organizace. Ta se ale letos přetransformovala na akciovou společnost. Proto také TSK odmítla odpovědět na dotazy serveru iROZHLAS.cz - nemůže se prý vyjadřovat za jiný subjekt; pozn. red.). Aby to bylo napraveno. A pakliže byl někdo, kdo se na něčem podílel a bude to prokázáno, aby se to personálně dořešilo.

Podle Jiřího Skuhrovce, odborníka na veřejné zakázky ze společnosti EconLab, je taková praxe charakteristická, když se zadavatel snaží vyhnout zákonným povinnostem zakázku soutěžit. Podobně jako nedostatečný popis víceprací může podle něj vyloučit případné konkurenty. „Následně přichází ke slovu třetí pochybení: není-li o zakázku konkurence, dodává se typicky za předpokládanou cenu. Uchazeč nemá důvod nabízet cenu nižší. Pokud tedy TSK stanovila předpokládanou cenu nesprávně a například výše, umožnila tak fakticky nabídnou vysokou cenu,“ míní Skuhrovec. Podle něj všechny tři pochybení v kombinaci představují vysoké riziko. „Nejprve je eliminována konkurence, následně navýšena cena pro spřáteleného dodavatele. Aby se toto potvrdilo, měla by kontrola jít dále za kontrolování formálních povinností zákona o veřejných zakázkách, a ověřit zda ceny za dodané služby byly přiměřené a hospodárné. Pokud však tyto služby nejsou ani řádně popsány, jak zpráva rovněž uvádí, pak tu vedle porušení zákona o veřejných zakázkách máme i riziko trestních paragrafů nehospodárného nakládání s veřejným majetkem,“ myslí si.

A na základě závěrů kontrolní zprávy to hodnotíte jak? Chyboval někdo?

Byla tam spousta drobných chyb, které se dějí u různých organizací. To se musí odstraňovat. Pak tam byly některé závažnější věci. Neměl jsem ještě šanci to prostudovat, neviděl jsem podklady, viděl jsem závěrečnou zprávu. Z té to vypadá, že tam skutečně problémy jsou. A proto jsem požádal ihned o to, aby se to nedělo dál. To za prvé.

A za druhé, aby se zjistilo, kdo chyboval a zda to bylo záměrně, a pakliže ano, aby se to řešilo.

Neumím si představit, jestli tam někdo skutečně dělal záměrné chyby, že by dál měl pracovat pro firmu, která patří městu. Mimochodem - tu kontrolu jsem tam poslal já sám, na můj pokyn byla velmi podrobná.

Kontrola se zaměřovala na rok 2016. A pokud taková pochybení odhalila za jeden rok, uvažoval jste třeba o celkovém auditu hospodaření v TSK?

Samozřejmě. Proto jsme šli postupnými kroky. Nejprve se audituje sama o sobě telematika (takzvané světelné cedule; pozn. red.), i z důvodu toho, co bylo v první polovině letošního roku (policejní zásah v TSK; pozn. red.).

Dál jsme poslali naši kontrolu, aby odhalila nedostatky. A pakliže jsou odhaleny, aby se napravily. A čekám na vyjádření kolegů z dozorčí rady akciové společnosti. Když se to sejde a bude to nedobré, tak tam jednoznačně bude hlubší prozkoumání. Na druhou stranu naše kontrolní organizace už řadu těch kroků provedla a my nemůžeme pořád auditovat. Musíme napravovat a případně se rozejít s lidmi, kteří dělají šlendrián.

A čím si tedy vysvětlujete, že tam kontrola magistrátu nyní objevila závažné chyby?

Protože byla daleko podrobnější než v minulosti. Já jsem požádal, aby byla nejpodrobnější. Nejsem rád, že jsou chyby, ale jsem rád, že je naše kontrolní mechanismy umí odhalit. Sám se divím, jak to, že v předchozích letech nebyly tyto nedostatky nalezeny. Udivilo mě to.

Je to otázka míry závažnosti, protože někde tam jsou věci špatně zaúčtovány v řádech stovek nebo tisíc korun. To může být spíš nedbalost, která se nesmí dít, než úmysl. Ale pak jsou tam některé jevy, které naznačují, že by tam nějaký úmysl v rozporu se zákonem mohl být, ale potřebujeme, aby to ředitelka magistrátu vyšetřila a do hloubky rozebrala.

Kontrola magistrátu TSK například vytýkala, že veřejné zakázky, a to dokonce i ty takzvané významné, dělila, čímž se dostaly do mírnějšího režimu zákona (viz box Dělení veřejných zakázek).

Dělení veřejných zakázek Například při rekonstrukci komunikace Bělehradská zadávala TSK každou z etap jako „samostatnou podlimitní zakázku“. „Pokud by zadavatel předmět veřejné zakázky nerozdělil, činila by celková předpokládaná hodnota částku ve výši 108 180 000 korun,“ konstatují magistrátní úředníci. To je více než dvojnásobek limitu pro takzvanou významnou veřejnou zakázku, jejíž hodnota podle zákona činí 50 milionů korun, a má proto ještě přísnější pravidla.

Já jsem se díval a tam je ale napsáno, že ta praxe je využívaná i jinde, třeba tuším u ŘSD (Ředitelství silnic s dálnic) nebo koho. To musí někdo právně posoudit, jestli to tak skutečně bylo, nebo ne. Ten nález říká, že by to k tomu mohlo vést, ale potřebujeme právní posouzení.

Nevím, zda se ta zakázka reálně dělila, nebo ne. Nevím, jestli to bylo umělé. A hlavně už vůbec netuším, jestli třeba tím dělením, i když to bylo v mírnějším režimu, došlo k tomu, že by to bylo nevýhodné pro město. To nejsem schopen říct, to musí udělat kontrola.

Ve finále, když děláte etapy a soutěžíte jednotlivé etapy, to může být kvůli zrychlení celé investice, aby proběhla. Já sám budu chtít rozbor s lidmi, co mají na starosti nejen kontrolu, ale i veřejné zakázky. Přece jen ti, co dělají kontrolu organizací, účetnictví a podobně, jsou zaměřeni na kontrolu, ale neznají úplně každou drobnost.

Jedna z výtek se týkala i nákupu počítačů. TSK jich nakoupila padesát, zhruba 35 z nich leželo ve skladu v nerozbalených krabicích bez inventárního štítku. Něco podobného se odehrálo i s mobilními telefony – TSK jich nakoupila 114, zaměstnancům jich do užívání dali ale jen 10. Podle magistrátních kontrolorů tak nákup neodpovídal aktuální potřebě.

To je velmi složité, jestli to může kontrolní orgán posoudit. Stěžejní je říct, že něco bylo nakoupeno a fyzicky to existuje. V minulosti, když byl audit IPR (Institut plánování a rozvoje), se zjistilo, že tam mobily ani fyzicky nebyly. Tato technika fyzicky existuje, otázka je, proč se bývalý management TSK k tomuto kroku rozhodl.

Pro detail klikněte na obrázek:

Zpráva o výsledcích magistrátní kontroly v Technické správě komunikací. | Zdroj: Usnesení Rady hlavního města Prahy

Mám k tomu podklady, se kterými se budu seznamovat, a budu se doptávat na další podrobnosti. Otázka je, jestli měli nějakou velkou rámcovou smlouvu, v které to objednali, že to bylo levnější, nevím. Ale fyzicky ty věci jsou, což je pro mě důležité.

Podle vás to tedy není problém?

Ne, to já neříkám, vy mi něco podsouváte. Já jen říkám, že nevím, jak ten nákup vznikl. Ale stěžejní je, že všechny věci byly dohledány. Otázka je, zda to bylo účelně zainvestováno, nebo nikoli. Zda to potřebovali, nebo zda to bylo nakoupeno jenom do foroty, což je samozřejmě úplně zbytečné. Všichni, co se podíleli na (popsaných) nedostatcích, nejsou ve vedení akciové společnosti TSK. Nikdo z těch lidí, kteří předtím měli odpovědnost, o té firmě nyní nerozhoduje.

„Tato kontrola odhalila nejen neschopnost vedení největší příspěvkové organizace Prahy, ale evidentně i politické krytí, které má vedení TSK od náměstka (Petra) Dolínka a předchozích garnitur. Bez dlouhodobého politického krytí by totiž nebylo možné, aby se na takto rozsáhlé porušování zákona přišlo až nyní.“ pražský zastupitel Adam Zábranský (Piráti)

Podle pirátského zastupitele Adama Zábranského muselo být - s ohledem na zjištěná pochybení - na TSK nějaké politické krytí a v té souvislosti zmiňuje i vaše jméno (viz box vlevo).

V žádném případě tam žádné politické krytí být nemohlo. Od čeho jsou kontrolní mechanismy města a firem? Od toho, aby nacházely nedostatky. A já nemůžu provádět fyzické kontroly městských firem a příspěvkových organizací. Za prvé bych to ani sám nezvládl a za druhé mi to nepřísluší. Kontrolní mechanismy jsou jasně nastaveny.

Pakliže v minulosti žádná kontrolní zpráva toto neindikovala, tak je problém někde jinde. Podívejme se třeba na pražské hřbitovy. Tam se to taky tvářilo, že je všechno v pořádku, a externí zpráva zjistila, že všechno zdaleka v pořádku nebylo. Otázka je, zda odbor kontroly odváděl v minulosti dobře svoji práci, ale to já nechci zpochybňovat.

Kdybychom začali zpochybňovat kontrolní mechanismy nezávislých městských kontrol, tak potom už jsme ve spirále, která nemá konce. Nezbývá mi než věřit kontrolním nálezům. Kdo chybuje, ten nemá v průmyslu co dělat. Já v tom mám úplně jasno.