Porušili zákon, uniknou bez trestu. ‚Odpovědní zaměstnanci v TSK už nepracují,‘ říká ke kontrole Dolínek

Měly padat hlavy, nakonec se vše nejspíš zamete pod koberec. Řeč je o prověrce hospodaření Technické správy komunikací (TSK) za rok 2016, kde kontroloři z pražského magistrátu odhalili desítky pochybení, hlavně u veřejných zakázek.



Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek z ČSSD přitom loni ujišťoval, že viníky potrestá. To však už nyní není možné, jak vyplývá z analýzy kontrolních zjištění, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici.



Mezitím totiž došlo k transformaci TSK na akciovou společnost a původní příspěvková organizace Prahy, která za chyby nese odpovědnost, tak už prakticky neexistuje. Podle vedení společnosti viníci však už ve společnosti nepracují.



Postup magistrátu v celé věci kritizuje pražský zastupitel Adam Zábranský (Piráti), podle kterého by se měl nyní provést hloubkový audit. Dokument Praha 6:00 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevýhodné nákupy, podezřelé veřejné zakázky. Kontrola odhalila desítky pochybení Technické správy komunikací | Foto: Český rozhlas | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Namátkou loni pracovníci magistrátního odboru kontrolních činností v TSK prověřovali 55 veřejných zakázek zadaných v letech 2014 až 2016. U drtivé většiny z nich přitom našli chyby, konkrétně to bylo hned 73 možných přestupků. Přišli například na porušení zákazu diskriminace nebo na to, že se některé zakázky dělily, a neplatila tak pro ně přísnější pravidla.

Koupili přes 100 mobilů, úředníkům jich dali deset. Magistrát ztrhal hospodaření Technické správy komunikací Číst článek

Porušení zákona o veřejných zakázkách potvrdila nyní i právní analýza, kterou pro Prahu zpracovala advokátní kancelář Havel & Partners. „Tato pochybení byla různého typu i závažnosti. Pouze u čtyř veřejných zakázek nebylo zjištěno žádné pochybení,“ píše se v dokumentu, který redakce získala s pomocí informačního zákona.

Posudek externí společnosti si vyžádal náměstek Dolínek, který označil zjištění magistrátních kontrolorů za závažná a odpovědné zaměstnance za šlendriány. Chtěl proto vyvodit důsledky. Podobně se k celé věci postavila také primátorka Adriana Krnáčová.

Prohřešky bez trestu

Na potrestání viníků je ale už pozdě, jak vyplývá z dokumentu. Mezitím se totiž organizace transformovala na akciovou společnost a původní subjekt je od loňského dubna v útlumu. „S ohledem na útlum činnosti jsou uvedené možnosti sankcionování pouze hypotetické a prakticky nevymahatelné,“ uvádí dále analýza.

Magistrát popisuje chyby v TSK zadavatel v některých případech nesplnil povinnost spočívající v odůvodnění ceny dodatečných prací;

otevírání obálek neproběhlo v některých případech v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;

zadavatel v některých případech stanovil lhůtu pro podání nabídky kratší, než povoluje zákon o veřejných zakázkách;

v některých případech zadavatel stanovil technické kvalifikační předpoklady v rozporu se zákonem, respektive diskriminačním způsobem, když nevypovídaly o vyšší kvalitě poskytovaných služeb nebo požadavek byl nepřiměřený a neodpovídající předmětu veřejné zakázky, zadavatel tak zúžením okruhu potenciálních uchazečů ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana tak není kde nápravná opatření realizovat. „Tato příspěvková organizace již praktiky neexistuje, neboť vznikla akciová společnost, ve které ani většina původních zaměstnanců nepracuje,“ uvedl.

Dolínek navíc pro server iROZHLAS.cz uvedl, že odpovědní pracovníci v nově vzniklé společnosti už skutečně nepůsobí: „Po transformaci TSK již dle informací představenstva ve společnosti nepracují původní zaměstnanci, kteří byli za zjištěné nedostatky odpovědní,“ uvedl bez dalších podrobností.

Sama TSK se k činnosti svého předchůdce nechce příliš vyjadřovat. „Nám nepřísluší komentovat výsledky auditu u příspěvkové organizace. Obecně lze sdělit, že po převodu činností byl vyměněn celý management společnosti. Naše společnost striktně dodržuje zákonné podmínky pro zadávání veřejných zakázek,“ uvedla mluvčí Barbora Lišková.

Kvůli veřejným zakázkám v TSK loni v březnu zasahovala také policie, posléze kvůli možným machinacím obvinila jednu firmu a tři lidi včetně dvou pracovníků oddělení telematických systémů. Podle právní analýzy však kontrolované zakázky „neindikují skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu.“ Dolínek tak podle svých slov o podání trestního oznámení neuvažuje.

Škoda, která nevznikla

Nelze přitom podle dokumentu vymáhat ani možnou škodu, protože žádná nevznikla. Většina sledovaných zakázek totiž nebyla předmětem řízení antimonopolního úřadu, který by možnou škodu vyčíslil. Z 55 kontrolovaných tendrů byly přezkoumávány jen dva: „V rámci těchto dvou vedených správních řízení nebyly vůči hlavnímu městu Praze ani TSK uplatněny žádné sankce.“

Přečtěte si celou právní analýzu, jak lze naložit s magistrátní kontrolou TSK:

Přístup vedení Prahy kritizuje pražský zastupitel Adam Zábranský (Piráti), podle kterého by se měl nyní provést hloubkový audit. „Kontrola zjistila poměrně závažné problémy a rada se s tím vypořádala tak, že zadala analýzu. Ta sice zjistila porušení zákona, když to ale neřešil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nevznikla žádná škoda a tak je vlastně všechno v pořádku. To mi přijde dost absurdní,“ popsal.

Dolínek, který má TSK na starosti, to ale odmítá. „Problémy, které zjistila kontrola, se i na můj popud neprodleně a opakovaně zabývala dozorčí rada TSK, která hájí práva akcionáře, tedy hlavního města Prahy,“ popsal.

TSK v hledáčku policie Technická správa komunikací se stará například o mosty a tunely, spravuje dopravní značky, parkoviště nebo komunikace. Celkově se stará o majetek hlavního města v hodnotě desítek miliard korun. Letos v březnu zasahovala v TSK - pod dohledem Vrchního státního zastupitelství v Praze - Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to kvůli veřejným zakázkám. Jak později popsal server iROZHLAS.cz, policie viní tři osoby a jednu firmu z manipulace veřejných zakázek. Obviněný podnikatel - alespoň podle detektivů - psal podmínky k veřejným zakázkám a určoval firmy, které ve výběrovém řízení posloužím jako křoví. Úředníci ho poslouchali. První podezřelé machinace navíc detektivové datují už do roku 2013. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Nyní se podle svých slov zaměřuje především na prevenci - vedení společnosti už prý přijalo systémová opatření vyplývající z kontrolní zprávy. „Děláme vše, aby se zmíněné nedostatky nemohly opakovat. V letošním roce prošla TSK auditem účetní závěrky, tyto audity se budou opakovat každý rok,“ pokračoval Dolínek.

Jako příklad uvedl změnu účetnického systému. „Většina kontrolním orgánem zjištěných nedostatků souvisela s účetnictvím TSK, přičemž v podmínkách akciové společnosti nejsou již tyto nedostatky možné vzhledem ke zcela odlišnému způsobu vedení účetnictví,“ doplnil Dolínek.

Podle magistrátních kontrolorů však TSK vedla účetnictví podle zákona, až na drobné nedostatky. Jejich výtky mířily především k vnitřnímu systému kontroly, který označili za „ne zcela funkční“. Pochybení odhalili vedle veřejných zakázek totiž také například v inventarizaci majetku.

„Takhle velké organizace by se měly kontrolovat pravidelně. Když jde o hodně peněz, nelze spoléhat pouze na vnitřní kontrolní systém. Radní by se měli starat o to, co se v jejich gesci děje,“ doplnil Pirát Zábranský.