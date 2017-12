'Detektivní práce.' TSK připraví analýzu o Trojské lávce ze všech svých dokumentů o stavbě

Pražská Technická správa komunikací připraví komplexní zprávu ze všech svých dokumentů, které se vztahují ke zřícené lávce mezi Císařským ostrovem a Trojou. Novinářům to v pondělí řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Zprávy z minulých let o sledování lávky prověří nezávislé firmy. Lávka spadla 2. prosince a dělníci nyní odstraňují trosky. Zraněni byli čtyři lidé, příčiny pádu nejsou známy. Praha 21:19 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Trojského zámku v Praze se zřítila do Vltavy lávka pro pěší | Foto: Filip Horký/Seznam Zprávy

Komplexní analýzu by měla Pražská Technická správa komunikací (TSK) vytvořit z dokumentů ze svých archivů a takzvané spisové služby, a to minimálně do roku 2011.

„Zadali jsme TSK její vypracování. Budeme se pak dívat, kdo a kdy interně o této lávce v TSK rozhodoval, nebo kdo případně jako správce městu podával městu informace,“ řekl Dolínek. Kdy bude zpráva hotova, zatím není jasné.

Při zjišťování příčin pádu chce vedení města nechat prověřit některé zprávy o lávce nezávislými firmami, které se zabývají posudky na lávky a mosty. „Abychom se mohli podívat, zda metodika a nálezy odpovídají realitě a postupům, které měly být použity,“ řekl Dolínek. Lávka byla v uplynulých letech sledována, žádný poznatek neukazoval, že by měla spadnout.

Detektivní práce

Podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) by mělo zkoumání dojít až do roku 2002, kdy lávku poničila povodeň. „Důležité je vědět, co se od roku 2002 stalo, kolik prostředků se do toho investovalo a jaké opravy a úpravy tam byly. Abychom měli ucelený obraz, co se stalo. Tuto detektivní práci musí udělat policie a interně i TSK,“ řekla.

Lávka se zřítila předminulou sobotu odpoledne a ze čtyř zraněných byli dva ve vážném stavu. Pražští radní minulé úterý rozhodli, že vyplatí každému zraněnému jednorázový dar 50 tisíc korun. Odškodným se bude zabývat poté, co policisté případ uzavřou. Po zřícení lávky vedení Prahy rozhodlo o kontrole a uzavírce některých mostů i lávek pro pěší.