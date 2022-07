Obavy z vysokého počtu uprchlíků s tuberkulózou se nepotvrdily. Zatím je 16 potvrzených případů

Obavy lékařů ze skokového nárůstu pacientů s tuberkulózou kvůli migraci z válkou zasažené Ukrajiny do Česka se zatím nepotvrdily. Za první tři měsíce konfliktu evidovala Národní jednotka pro dohled nad tuberkulózou Fakultní nemocnice Bulovka 16 nemocných uprchlíků. Někteří pacienti ale trpí takzvanou multirezistentní formu nemoci, která nereaguje na běžnou léčbu. K té odpovídající se přitom dostávají jen těžko. Praha 10:50 2. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obavy lékařů ze skokového nárůstu pacientů s tuberkulózou kvůli migraci z válkou zasažené Ukrajiny do Česka se zatím nepotvrdily (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Kašel, pocení, hubnutí, únava. Ti pacienti zhubnou třeba 15 až 20 kg, takže přicházejí zesláblí. Když je to ta citlivá forma, tak se léčí kombinací antituberkulotik, aby léčba nebyla předčasně ukončena nebo přerušena, protože tam je riziko nejenom, že se mu to vrátí, ale že se vrátí v rezistentní formě,“ popisuje Radiožurnálu plicní lékařka Václava Bártů příznaky tuberkulózy.

Vzorků s bakteriemi tuberkulózy oproti loňsku přibylo, uvedl Státní zdravotní ústav Číst článek

Takových pacientů je v Česku každoročně asi deset. S příchodem uprchlíků z Ukrajiny jich ale může podle pneumologů přibývat. Zatímco v Česku jsou čtyři nemocní s tuberkulózou na 100 tisíc obyvatel, na Ukrajině je jich 70.

Rezistence

Z toho až třetina s rezistentní formou, upozorňuje šéfka Pneumologické společnosti Martina Koziar Vašáková: „Část pacientů má až extrémně rezistentní, kdy se obtížně tvoří lékové kombinace, které by dokázaly tu nemoc brzdit nebo vyléčit.“

Nemoc se může projevit až za několik měsíců. Národní jednotka pro dohled nad tuberkulózou eviduje zatím 16 Ukrajinců s potvrzeným onemocněním, z toho 11 lékaři odhalili až v Česku.

Náklady na léčbu uprchlíků vyjdou pojišťovny na sedm miliard. Příjmy a pojistné pokryjí dvě třetiny Číst článek

„Máme tři děti s tuberkulózou, jsou tam i pacienti, kteří jsou rezistentní k antituberkulotikům a pokračují v léčbě z Ukrajiny. Víme minimálně o třech případech multirezistence,“ popisuje šéf jednotky Jiří Wallenfels.

Dostupnost léků

„Sehnat pro každého takového pacienta v Česku léky je přitom pro ambulantní plicní lékaře složité. Jsou to léky, které jsou k nám dováženy nebo byly v režimu mimořádných dovozů, nejsou to registrované léky, jsou drahé a je problém zajistit úhradu léčby pro pacienty, kteří nevyžadují hospitalizaci,“ vysvětluje Koziar Vašáková.

Léky stojí v řádech desítek tisíc korun za měsíc. A lékaři na to podle Koziar Vašákové už narážejí v praxi. „Dostali jsme zpětnou vazbu od plicního lékaře, že si ten lék musel sám nakoupit a předat pacientce s tím, že pak by to mělo být zohledněno při vyúčtování pojišťovnou, ale to je až po roce,“ vypráví.

Česko spustilo program na modernizaci nemocnic. Z evropského balíčku na něj získalo 26 miliard korun Číst článek

Pneumologové se proto obrátili na ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny. Ty slibují, že lékařům pomůžou.

„Postačí, aby se lékař obrátil na svou zdravotní pojišťovnu a pokud to bude rozumně zdůvodněno, obratem získá souhlas k tomu, aby léčivo použil. Zhruba do dvou tří týdnů pak je faktura proplacena,“ potvrzuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Pomoc Evropské unie

Dostupnost léků na tuberkulózu v souvislosti s migrací z Ukrajiny neřeší jen Česko, ale i Evropská komise. „Diskutujeme mimo jiné o možnosti společných nákupů některých neregistrovaných léčivých prostředků, které by měly být koordinovány Evropskou komisí,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Ukrajinky ve strakonické nemocnici. Jedna čeká na příslušná povolení, druhá už ordinuje Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví už v březnu požádalo o humanitární pomoc – u unijních zemí poptává dvě léčivé látky na tuberkulózu, u kterých zaznamenalo zvýšenou potřebu nebo problémy s dodávkami. Česko by taky mohlo získat darem vakcíny proti tuberkulóze.

„Dar vakcín máme tedy přislíben v případě, že zde bude vakcín nedostatek, nebo se situace zhorší a my budeme muset okamžitě reagovat. Přislíbené množství vakcín by bylo dle aktuální potřeby naší země, není tedy dán přesný počet,“ doplňuje Eliška Machová z tiskového oddělení resortu.

V Česku loni tuberkulózu potvrdili u 358 lidí a patří tak mezi země s nejnižším výskytem v Evropě. K tomu, aby se člověk nakazil, je potřeba nejméně osmihodinový blízký kontakt.