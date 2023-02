Rozpad Babišova týmu. Po Prchalovi končí i Vořechovský a Bartha

„Je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na Úřadu vlády,” napsal pro Seznam Zprávy Vladimír Vořechovský. Podle Deníku N odchází oba ke konci února.

Oznámení jejich odchodu přichází den poté, co spolupráci s Andrejem Babišem ukončil po deseti letech marketér Marek Prchal. Důvodem podle něj nebyl výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi.

Kdo je Vladimír Vořechovský

Vořechovský se téměř deset let ve službách Andreje Babiše věnoval komunikaci s médii. Nejprve pracoval v Agrofertu, od roku 2015 pak v hnutí ANO. Byl také vedoucím odboru komunikace Úřadu vlády a mluvčím Babišova kabinetu.

Babiš dříve uvedl, že v případě zvolení prezidentem by se Vořechovský pravděpodobně stal i jeho mluvčím na Pražském hradě.

Vořechovský pochází z Tábora, kde maturoval na česko-francouzském gymnáziu. Po jazykové škole absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (2006).

Začínal jako redaktor zpravodajského webu iDNES.cz (1999 až 2002), poté devět let pracoval v televizi Nova, odkud v roce 2011 zamířil z pozice editora večerních zpráv do agentury Comunica, kde byl dva roky ředitelem PR. V roce 2013 pak nastoupil právě jako PR a marketingový manažer do Agrofertu.

Kdo je Tünde Bartha

Babiš před časem o své dlouholeté spolupracovnici mluvil jako o potenciální vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Bartha pracovala s Babišem už v době, kdy byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí, tehdy byla vedoucí jeho kabinetu.

V prosinci 2017 si ji po jmenování premiérem vzal Babiš s sebou na Úřad vlády. Nejprve působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády, po jmenování Babišovy koaliční vlády v červnu 2018 a odchodu Radka Augustina z funkce byla pověřena řízením Úřadu vlády. Odešla s demisí Babišova kabinetu po volbách 2021.

Bartha se narodila v Královském Chlmci na východním Slovensku kousek od hranic s Ukrajinou maďarským rodičům. Maturovala v Košicích, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001), mezi roky 1998 a 1999 studovala i na budapešťské Univerzitě Loránda Eötvöse.

Po škole působila jako ředitelka cestovní kanceláře Mary Travel Agency, založila si také agenturu, vozící maďarské turisty do Prahy. V letech 2010 až 2014 byla ředitelkou kanceláře a tajemnicí majitele společnosti BXR Partner Zdeňka Bakaly, předtím působila u jeho maďarského společníka Petera Kadase. Před příchodem k Babišovi byla krátce projektovou manažerkou startupového inkubátoru Creative Dock.

„Tünde je moje pravá ruka a trávíme spolu skoro celý pracovní den. Už jen to, že Tünde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. A moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ni zlej. Ale mám ji rád a ona ví, že jsem z jiné planety,“ napsal o ní Babiš v červnu 2019 na facebooku.

Tünde Bartha (uprostřed) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz