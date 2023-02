Změny na pozicích PR jsou málo. ANO musí řešit i politické směřování, hodnotí politoložka

Po Marku Prchalovi, který spravoval pro hnutí ANO sociální sítě, opouští Andreje Babiše i jeho zamýšlená kancléřka Tünde Bartha a mluvčí Vladimír Vořechovský. Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci je příznačné, že zatím padají pouze hlavy PR týmu. „V hnutí ANO je potřeba řešit politické směřování. Čekala bych, že to bude mít důsledek na celé koncepční, programové a personální směřování strany,“ říká pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 14:17 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tünde Bartha a Vladimír Vořechovský během prezidentské kampaně Andreje Babiše. Oba teď jeho tým opouštějí | Zdroj: Profimedia

Když v politických stranách došlo několikrát k prohře, tak to většinou stálo místo hlavního kandidáta. Znamená odchod předních lidí z marketingového týmu Andreje Babiše snahu najít jiného viníka porážky v prezidentských volbách?

Obecně se vždy po volbách vyhodnocuje odpovědnost, a to na dvou úrovních. Samozřejmě primárně na úrovni politické a zároveň v souvislosti s analýzou výsledků se řeší, jakým způsobem fungovala kampaň.

Pokud existují data, která říkají, že takto nastavená kampaň neměla efekt na dostatečně velkou skupinu voličů, tak se vyvozuje odpovědnost i v PR týmu. Tady je příznačné, že v PR týmu jdou hlavy dolů. A je otázka, zda se může dít i něco na politické úrovni.

Zhruba za rok a půl má být sněm hnutí ANO, kde se bude rozhodovat o dalším vývoji strany. Nebude to pozdě?

Výsledek voleb vždy vede k reflexi a vyhodnocení. A tady první krok, který hnutí ANO zvolilo, je vyvození odpovědnosti na úrovni marketingu a PR. Především, aby se viditelně něco dělalo. Zároveň ale, jak jste sám na začátku říkal, často se vyvozuje i politická odpovědnost.

A stalo se toto už někdy dříve v jiných politických stranách, nebo je to nějaká anomálie?

Většinou se to řeší, ale nevím, jestli takhle rychle po volbách. Protože většinou je třeba důkladnější analýza výsledků. Tyto věci se řešily i u Pirátů po sněmovních volbách. V tomto případě se to řeší docela rychlou a viditelnou cestou. O to víc pozornosti to budí.

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz avizovala místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová, že hnutí volby vyhodnotí až 8. února na předsednictvu. Není tedy brzo na to, aby padaly hlavy?

Dnes pokud chcete, tak můžete mít data o tom, jak fungovala kampaň, bezprostředně po volbách. Ale logicky bych čekala, že k tomu skutečně proběhne politická diskuse uvnitř strany a až pak že budou následovat tyto kroky. Ale je to samozřejmě vždy věc rozhodování každého politického subjektu.

Může to být snaha vyvinit Babiše? Protože ANO je strana, která neudělala ve volbách vůbec špatný výsledek, pouze se nepodílí na výkonu moci.

Pokud se dostanete do krizové situace v oblasti veřejného mínění a týká se to třeba i vládních stran, tak jedním z možných řešení, jak přesunout pozornost jinam je, že uděláte personální rošádu. Tím odvedete pozornost od podstaty problému.

Pokud třeba vláda nemá popularitu, tak vymění někoho z kabinetu, někoho z ministrů. Jde o jeden z nástrojů, jak veřejně ukázat, že děláme změny. Že rychle reagujeme na to, že volby nedopadly podle našich představ nebo ambicí.

Odchod po dekádě

Všichni, kteří odcházejí, jsou dlouhodobí Babišovi spolupracovníci, někteří odcházejí po deseti letech. Jak to může ovlivnit směřování a fungování strany? Jak bude tato strana vypadat, když odejdou tyto v minulosti důležité tváře?

PR tým má vždy dopad na to, jak vypadá komunikace strany. Může to mít určitý dopad i na koncepci programu komunikačních cílů a tak dále.

Očekávala bych ale, že v hnutí ANO je potřeba řešit i budoucí politické směřování. Třeba to, které osobnosti budou dál formovat jeho politiku. Čekala bych, že to bude mít důsledek na celé koncepční, programové a personální směřování strany.

Bude tedy záležet i na politické reprezentaci strany? Jejích osobnostech?

Bude to o kooperaci s politickým vedením. Koncepce politického vedení je zásadní. Nicméně jak bude vypadat komunikace směrem k veřejnosti, to „píáristé“ určitě ovlivní. Pokud se ale bavíme o výhledu dalších voleb, tak pokud by proběhla pouze změna na úrovni PR, tak si myslím, že to bude málo.

Hledá už Babiš někoho do nového týmu?

Nechci spekulovat. Myslím, že to jsou otázky přímo na významné osobnosti hnutí ANO.