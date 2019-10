Pražský tunel Blanka byl po čtyřech letech provozu zkolaudován. Denně jím projede 80 000 aut

BLANKA JE KONEČNĚ ZKOLAUDOVANÁ! Reorganizoval jsem investiční odbor MHMP a vytvořil oddělení čistě pro Městský okruh, ať kapitolu Blanky co nejrychleji dotáhneme do konce a uzavřeme. A to se dnes podařilo! Konečně máme volnější ruce na výstavbu navazujícího vnitřního okruhu.