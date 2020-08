Uživatele elektrokol baví rychlost a nebojí se nelegálních úprav motoru. Riskují pokutu až 100 tisíc

Až padesátikilometrovou rychlostí můžou jet elektrokola s nelegálně upraveným motorem. A přestože taková kola na silnice a cyklostezky nesmí, Češi si je takhle nechávají upravovat čím dál častěji. Upozorňuje na to Centrum dopravního výzkumu v Brně. Elektrický motor přitom smí pomáhat při jízdě maximálně do rychlosti 25 kilometrů za hodinu. Podle odhadů Besipu je v Česku nelegálně upravených elektrokol až 100 tisíc korun. Praha 19:05 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklista (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka PxHere (Creative Commons CC0)

Jenže s takto upraveným elektrokolem už cyklista nesmí ani na silnici, ani na cyklostezku. Pokud to poruší, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o tom, jak si Češi nechávají nelegálně upravovat elektrokola

„V momentu, kdy cyklista jede v asistovaném režimu více, než 25 km/h, tak už to není elektrokolo. To znamená, jede na dopravním prostředku, který není technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích,“ upozorňuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.

S upraveným elektrokolem tak smíte jezdit pouze na svém soukromém pozemku. České zákony ale firmám takzvaný tuning dělat nezakazují. To, že zájem majitelů elektrokol o zvýšení povolené rychlosti stoupá, potvrzuje i majitel internetové prodejny elektrokol Jakub Ditrich.

„Při různých testech elektrokol, jsme uživatele nechali projíždět kola, která byla nastavená na 25 km/h, 32 km/h a 45 km/h – to znamená na to, co zvládne motor jako maximálku. Nejvíc zákazníky bavilo to kolo, které jede nejrychleji,“ popisuje zkušenost Ditrich.

Zájem o elektrokola v Česku roste i kvůli pandemii koronaviru. Prodejci příští rok očekávají zdražení Číst článek

Šéf Besipu Tomáš Neřold upozorňuje, že maximální povolenou rychlost 25 kilometrů v hodině pro elektrokola stanovuje legislativa v celé Evropě. Zvýšení povolené rychlosti by podle něj pravděpodobně vedlo k většímu počtu dopravních nehod.

„Vyšší rychlost samozřejmě znamená delší brzdnou dráhu, méně času na reakci a určitě i větší následky, pokud dojde k případné kolizi,“ varuje Neřold.

Při pádu z elektrokola si lidé nejčastěji způsobí zhmožděniny hlavy, zlomeniny a další zranění. Na upraveném elektrokole se navíc může přehřát elektromotor nebo můžou selhat brzdy.

Česká policie momentálně nemá žádné zařízení, kterým by dokázala změřit přesný výkon motoru. Například francouzští policisté tuning elektrokol odhalit umí. A pokuty jsou pak vysoké - v přepočtu až 800 tisíc korun a hrozí za to taky až rok vězení.

Za jízdu na nelegálně upraveném elektrokole můžete dostat vysokou upokutu i v Německu.