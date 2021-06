Někteří Češi cestující z Tuniska dostali potvrzení, aniž by absolvovali test na covid-19, řekl Kulhánek

Část cestujících na pražském letišti přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal potvrzení o testu na koronavirus, ačkoli ho neabsolvovali. K opětovnému testování turistů vracejících se letecky z Tuniska do Prahy to v pondělí uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Podle CK Blue Style to nebyl případ jejích klientů, řekla mluvčí Ilona Topolová. Přetestování si v sobotu večer vyžádala cizinecká policie.

Praha 13:17 7. 6. 2021 (Aktualizováno: 14:33 7. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít