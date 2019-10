‚Kousíček od nich padaly bomby.‘ Kurdové žijící v Česku se bojí o blízké, USA viní ze zrady

Turecko pokračuje v ofenzivě na severu Sýrie. Armáda tam ve středu zahájila útok proti kurdským milicím YPG. Ankara se snaží v oblasti po stažení amerických jednotek vytvořit bezpečnostní zónu. První útok hodnotí jako úspěch. Radiožurnál zjišťoval, jak se na dění dívají někteří Kurdové žijící v Česku. Mnozí mají v oblasti své blízké. Praha 20:02 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled z tureckého města Akcakale za syrské hranice | Foto: Demiroren News Agency | Zdroj: Reuters

„Bombardovalo se přímo moje rodiště Kámišlí a také další místa,“ řekl Radiožurnálu Rašíd Chalíl, který žije v Česku přes třicet let a je zástupcem Kurdského občanského sdružení.

Na severu Sýrie v Kámišlí a okolí, kde se teď bojuje, má stále řadu příbuzných, nyní je ale těžké s nimi udržet kontakt. „Včera děti brečely, protože kousíček od nich padaly bomby. Když je tam internet, tak jsme samozřejmě ve spojení. Často to vypadává, protože situace je mimořádná,“ dodal ve čtvrtek Chalíl.

Turecké ministerstvo obrany oznámilo, že první noc operací byla úspěšná, protože se podařilo obsadit vybrané cíle. Konečným záměrem má být vytvoření bezpečné zóny, kam by se mohly vrátit miliony syrských uprchlíků.

Rašíd Chalíl v tom ale vidí snahu, jak chce Turecko - pod záminkou ohrožení ze strany kurdských bojovníků, které Ankara označuje za teroristy - rozšířit území, které ovládá. „Málokdo věří tomu, že nás naši američtí přátelé takhle okatě hodili přes palubu. Turecku ze syrské strany a obzvlášť z kurdských oblastí vůbec nehrozilo žádné nebezpečí,“ tvrdí Chalíl.

O své blízké na Severu Sýrie se obává také Siraj, který do Česka přišel před 12 roky. „Opravdu od rána od sedmi jsem vzhůru, zkouším volat, internet nefunguje, někde ani voda neteče. Nevíme o rodičích, ani o ostatních lidech, co se tam děje. Jediné, co vidíme, je z televize a to nám nestačí. Jak to bude dál… Zpráva pro Američany i celou Evropu: bude hůř a hůř, pokud Erdogan nezastaví bombardování,“ uvedl s tím, že nečekal, že se americký prezident Donald Trump obrátí proti Kurdům v Sýrii zády po tom, co řadu let bojovali proti tzv. Islámskému státu.

