Průvodci kvůli koronaviru přišli až o devadesát procent zakázek. Chybí jim hlavně zahraniční klientela

Průvodcům končí podle jejich asociace jedna z nejhorších letních sezon. Ti, kteří obvykle provázejí po kulturních a přírodních památkách v Česku, jsou skoro bez práce. Během léta měli ve srovnání předchozími lety jen desetinu zakázek, jak vyplývá z údajů jejich asociace. Nejhůř jsou na tom průvodci z měst, kam jezdili cizinci nejvíc, třeba ti z Prahy. Praha 11:40 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opuštěné náměstí v centru Prahy v době celostátní karantény | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Kdybychom na tomto místě - na Křížovnickém náměstí - byly loni, tak bychom neprošly. Protože by tady stálo hodně skupin, které by přicházely z Karlova mostu. A teď tady jsme skoro samy,“ říká mi Věra Pátková při procházce centrem Prahy. Průvodcovství se věnuje téměř celý život.

Velká část průvodců bez pomoci státu ukončí živnost, kvůli koronaviru jsou na desetině zakázek Číst článek

„Bohužel, já tu práci nemám. Kamarádka mi říkala, že vzala úklid jako OSVČ, protože ona ty děti musí uživit. Nevíme, co dál,“ vysvětluje smutně pro Radiožurnál.

Průvodci od státu dostávali první dva měsíce podporu stejně jako ostatní živnostníci. Na začátku června podpora skončila, na úvěrové programy garantované státem podle jejich asociace většina průvodců nedosáhla, a turistů z ciziny do Česka pořád jezdilo málo.

„Co se týká domácích turistů, poznávací zájezdy příliš neběží, školní nebyly vůbec,“ nastiňuje situaci předseda Asociace průvodců Stanislav Voleman. Mluví za asi 2000 členů.

Podle něj potřebují přežít aspoň do jara - do začátku nové sezony. „Dokážeme si vydělat třeba 7000 měsíčně, ale to momentálně nestačí. A očekáváme tedy obnovení plateb na sociální a zdravotní pojištění od začátku září, a to pro nás bude konečná.“

Podpora není možná

Asociace proto požádala o pomoc vládu. Podle písemného vyjádření ministerstva pro místní rozvoj ze začátku srpna ale další podpora není možná.

Třeboň čelí náporu turistů. Sehnat ubytování na poslední chvíli je téměř nemožné Číst článek

„Chápeme tuto těžkou situaci, přímá dotace je neslučitelná s kompenzačním bonusem, který by se musel odečíst. Situace kolem cestovního ruchu je kvůli pandemii velmi složitá a je zapotřebí využít systému sociální podpory skrze úřady práce,“ uvedlo tehdy ministerstvo vedené Klárou Dostálovou (za ANO).

Aktuální reakci resortu se Radiožurnálu získat nepodařilo, tiskové oddělení během několika dnů neodpovědělo.

Alespoň částečně by Věře Pátkové a dalším průvodcům mohl letošní sezonu zachránit podzim.

Pražská magistrátní agentura Prague City Tourism očekává mírný nárůst návštěvnosti. „Postupně zaznamenáváme pozvolný návrat turistů. Jsou to zejména lidé ze sousedních zemí - Německa, Slovenska a Rakouska,“ říká mluvčí agentury Klára Malá.

Všechno ale podle ní bude záviset na dalším vývoji nákazy a koronavirových opatření.