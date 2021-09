Česku chybí turisté. ‚Žábou na prameni je zdravotnictví a jeho semafor,‘ kritizují cestovky

Cestovní kanceláře a agentury obvinily stát, že jim dostatečně nepomáhá z krize, do které se dostaly kvůli pandemii. „Míří sem mnohem méně turistů, než by mohlo. CzechTourism musí reagovat na aktuální situaci a dělat propagaci,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „CzechTourism se maximálně snaží, problém je v nastavení semaforu, který budeme řešit,“ reaguje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). pro a proti Praha 0:10 17. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česku chybí turisté (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budeme to řešit s ministerstvem zahraničních věcí a s ministerstvem zdravotnictví, abychom se takzvaně odladili v rámci Evropské unie, kdy je některý turista pro některou zemi v červených, pro druhou v zelených zónách a tak dále. Ale co se týká CzechTourismu, musí marketingově pomáhat rozlétávat linky a orientovat se na trhy, které jsou pro nás z pohledu incomingu důležité. CzechTourism se maximálně snaží propagovat Česko jako bezpečnou destinaci,“ říká ministryně Dostálová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Cestovní kanceláře a agentury obvinily stát, že jim dostatečně nepomáhá z krize. Podceňuje stát pomoc pandemií nejhůře postiženému oboru, cestovnímu ruchu? Co by pomohlo dostat cestovní ruch z nouzového stavu a přivedlo zpět do Česka zahraniční turisty?

Papež namítá, že incomingové cestovní kanceláře jsou větším propagátorem Česka než CzechTourism, protože jsou aktivní i v zemích, kam agentura nedosáhne.

„A v tuto dobu jim v tom brání v práci především neprůchodnost hranic. Největší žába na prameni je ministerstvo zdravotnictví a jejich práce se semaforem. Zatáhlo novou železnou oponu. Tady čeká ministryni Dostálovou velice tvrdé vyjednávání, aby se ministerstvo zdravotnictví neschovávalo za Evropskou unii, která pouze shromažďuje data. A to, jak s těmi daty zachází jednotlivé úřady, je jen na nich. A naše ministerstvo zdravotnictví se k nim chová úplně jinak než například Německo nebo Rakousko,“ upozorňuje Papež.

Snižte DPH, žádá Papež

Podle místopředsedy asociace cestovních kanceláří má stát rezervy, které by mohl využít pro pomoc incomingovým cestovním agenturám. Ty podle něj nemohou najít žádnou další variantu.

„Snížení DPH jsme už dávno zkoušeli. Ale určitě se o tom znovu pobavíme, jestli nenastaly i na úrovni Evropské komise nějaké změny.“ Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj)

„Stát by nám mohl pomoci dotačními programy zaměřenými úzce na obor příjezdové turistiky, který měl radikální problémy celé dva roky,“ navrhuje a pokračuje: „Zároveň bychom poprosili paní ministryni, poprosili jsme o to i pana premiéra, aby se pokusili změnit DPH pro cestovní kanceláře na 10 procent, jako mají hoteliéři. My máme DPH 21 procent, už na startu jsme o 11 procent dražší než hoteliéři. Není tedy žádný důvod, proč by si lidi u nás měli cokoliv kupovat, když už jsme na začátku bez jakékoliv naší marže o 11 procent dražší.“

„Snížení DPH jsme už dávno zkoušeli,“ reaguje Dostálová a vysvětluje: „DPH je takzvaná harmonizovaná daň a ministerstvo financí nám na to vždy odpovědělo, že to nejde, protože daně jsou takto dány. My budeme určitě s Asociací cestovních kanceláří debatovat o tom, jak je to v okolních evropských zemích,“ popisuje.

„Protože pokud bychom to udělali jinak, než doporučuje Evropská komise, mohli bychom čelit jako Česká republika takzvanému infringementu (řízení o nesplnění povinnosti – pozn. red.). Ale určitě se o tom znovu pobavíme, jestli nenastaly i na úrovni Evropské komise nějaké změny,“ dodává ministryně Dostálová.

‚Dočerpána byla plná podpora‘

Samostatný dotační program pro cestovní kanceláře a agentury Dostálová nechystá. Připomíná, že se jim během koronakrize dostalo pomoci v rámci řady dotačních programů. Papež ale upozorňuje, že podmínky čerpání podpory často měly taková kritéria, na která nejen příjezdové, ale i odjezdové agentury nedosáhly.

„Ďábel je vždy ukrytý v detailu. Ta kritéria byla s námi konzultována jen v přípravě. Spousta z nich, na první pohled i banálních, ale ve finále zabrání tomu, aby agentura dostala pomoc. Hodně nám ublížil konec Antivirusu, protože v podstatě kurzarbeit nenastal a příjezdové cestovní kanceláře vlastně nemají pro zaměstnance žádnou práci, ale musí jim vyplácet mzdy,“ vysvětluje.

„Ďábel je vždy ukrytý v detailu. Ta kritéria byla s námi konzultována jen v přípravě.“ Jan Papež (místopředseda Asociace cestovních kanceláří)

S tím ministryně nesouhlasí. Cestovní kanceláře, agentury podle ní mohly jako jakýkoliv jiný podnikatelský sektor čerpat všechny programy nebo jako OSVČ kompenzační bonusy.

„Nicméně jsme vytvořili samostatný titul pro kanceláře a agentury, kde bylo 500 milionů korun. A tam bylo cestovkám vyplaceno 417 milionů a agenturám 62,2 milionů korun. A zbytek jsou průvodci. Takže byla dočerpána plná podpora,“ popisuje Dostálová.

Připouští, že problém je v programu COVID nepokryté náklady, kde bylo k dispozici 300 milionů se zárukou státu a je vyplaceno zhruba 80 milionů. „To je málo. Potřebujeme ty problémy pojmenovat, aby program záruky pro cestovní kanceláře sloužil. Protože jim má pomoci v překlenutí tohoto období, kdy je problém s pojištěním a podobně,“ slibuje ministryně.

Poslechněte si celou debatu. Ptala se Karolína Koubová.