Turista, který spadl ze Sněžky, je po operaci stále ve vážném stavu. Padal přibližně 500 metrů

Dvaatřicetiletý turista, který se v sobotu odpoledne zřítil ze Sněžky, podstoupil ve Fakultní nemocnici Hradec Králové operaci. Jeho stav je nadále vážný. V neděli to řekl mluvčí nemocnice Jan Špelda. Muž se zřítil z řetězové cesty na polskou stranu Sněžky do kotle Lomničky. Jeho pád po svahu byl podle horské služby dlouhý přibližně půl kilometru. Do nemocnice záchranáři zraněného transportovali vrtulníkem.

Hradec Králové/Špindlerův Mlýn 15:33 25. února 2024