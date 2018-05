Aplikace pro seniory Turistiáda stála 3 miliony, ale ‚nefunguje‘. Policie pátrá, za co se dotace utratila

Policie prověřuje, jak spolek Senioři ČR naložil se státní dotací téměř tři miliony korun. Peníze měly jít na projekt Turistiáda, tedy mobilní aplikaci, která by motivovala seniory k pohybu. Jenže podle autora projektu Milana Dvořáka aplikace nefunguje tak jak má. Šetření detektivů je sice na samém začátku, policie ale už teď odhalila v hospodaření spolku padělané doklady. Exkluzivně Praha 6:00 14. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aplikace Turistiáda (ilustrační foto) | Foto: Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Autor projektu Turistiáda Milan Dvořák tvrdí, že poté, co upozornil na nesrovnalosti, viceprezident seniorského spolku Miloslav Mrština (viz box) mu nabídl z projektu přes půl milionu korun.

Miloslav Mrština Miloslav Mrština stál několik let v čele krajské organizace ČSSD v hradeckém kraji, byl také členem předsednictva strany

V roce 2009 své členství v ČSSD ukončil. Mrština totiž podle Mladé fronty Dnes získal státní dotace pro svůj hotel Vyhlídka, ve kterém dříve fungoval nevěstinec, a do podniku zval prostitutky z východní Evropy.

Ale pojďme na začátek: skupinka nadšenců, mezi nimi Milan Dvořák a Josef Nývlt, vymýšlela projekt Turistiáda několik let. Společně vyvíjeli mobilní aplikaci, která měla pomáhat seniorům s výlety a zároveň je motivovat, aby nachodili co nejvíce kilometrů. Oba klíčoví autoři projektu vše promýšleli do nejmenšího detailu, dokonce propočítali, kolik by stát ušetřil, kdyby se starší lidé pravidelně hýbali.

Nápad se líbil i ministerským úředníkům, a tak na vývoj a spuštění aplikace vyčlenili dotaci skoro tři miliony korun. Jenže v momentě, kdy úřad dotaci odklepl, začaly problémy. Tehdejší vedení seniorské organizace, které dotaci zaštiťovalo, oba muže z ničeho nic od projektu odstavilo.

„Od té doby, kdy přišlo rozhodnutí o přidělení dotace, jsem byl zcela odříznut já, i realizační tým,“ líčí Radiožurnálu Dvořák. Až zpětně se oba dozvěděli, kam skutečně peníze putovaly.

„Z toho, co vím, tak peníze, které byly vyčerpány, nebyly téměř jistě použity v souladu s pravidly. Třeba část peněz byla investována do naprosto nesmyslných věcí. Například předsedové krajů dostali chytré telefony,“ říká Nývlt.

' To šlo mimo mě'

Tehdejší šéf svazu Oldřich Pospíšil to potvrdil, ale hájí se tím, že aktuálně s věcí nemá nic společného. „To šlo mimo mě. V listopadu 2017 byl zvolen nový prezident, takže vyúčtování dělalo nové vedení,“ odrazil další dotazy Pospíšil.

Vladimír Dryml Bývalý ředitel vrchlabské nemocnice, v níž hospitalizoval i lobbistu Romana Janouška

Přítel prezidenta Miloše Zemana, bývalý náměstek tehdejšího ministra zdravotnictví Davida Ratha

Exsenátor za ČSSD, v minulosti byl dva roky členem komunistické strany (KSČ).

V roce 2008 vyšlo najevo, že se jako novopečený senátor ČSSD pokusil kompromitovat svou stranickou kolegyni a zároveň soupeřku, poslankyni Hanu Orgoníkovou. Dryml tvrdil, že se ničeho nezákonného nedopustil a odmítl výzvy k rezignaci. Krajští zastupitelé jej v lednu 2009 odvolali z funkce náměstka hejtmana a krajského radního a také ho vyloučili ze svého klubu. ČSSD nakonec opustil sám, ale až v roce 2012. Tehdy přestoupil do Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ), ze které byl ale později vyloučen.

Na konci roku 2017 se vyměnilo nejen vedení, ale změnil se i název. Svaz důchodců se přejmenoval na spolek Senioři České republiky. Prezidentem odpovědným za hospodaření se stal exsenátor, bývalý ředitel vrchlabské nemocnice Vladimír Dryml, který se kdysi proslavil například tím, že do Senátu chodil ozbrojený (viz box).

Dryml: 7 uživatelů? Zlepší se to

„Žádný mobil nemám, mám dva telefony, jeden z nich je šifrovaný. Dostávali telefony, kde byla ta aplikace. Pokud vím, z těch telefonů se nedalo volat, pokud jste si tam nedal svoji simkartu,“ říká Radiožurnálu Dryml.

Podle zjištění Radiožurnálu se navíc aplikaci nepodařilo mezi seniory rozšířit - má zatím sedm aktivních uživatelů. Dryml namítá, že by se to mělo tento rok zlepšit. „Bylo mi slíbeno, že se to zlepší. Teď je to asi kvůli počasí nebo já nevím,“ usmívá se Dryml.

Dotaci poskytlo svazu důchodců ministerstvo pro místní rozvoj. To plánuje projekt zkontrolovat. „V případech podezření z porušení zákona či interních směrnic, což může být i tento případ, zahrne ministerstvo pro místní rozvoj akce do svého plánu kontrol. S provedením kontroly po obdržení výroční zprávy a účetní závěrky tak úřad počítá,“ uvedl mluvčí úřadu Vilém Frček s tím, že už je kvůli projektu kontaktovala i policie.

'O dměna' z dotačního programu?

Kriminalisty na případ upozornil sám Milan Dvořák. Ještě předtím ale o možných nepravostech v projektu mluvil s vedením spolku. V té době se mu ozval zástupce prezidenta Drymla, jeho pravá ruka, viceprezident spolku Miloslav Mrština. Tedy dřívější vlivný sociální demokrat, který byl ze strany v roce 2009 vyloučen poté, co vyšlo najevo, že získal státní dotace pro svůj hotel Vyhlídka, ve kterém dříve fungoval nevěstinec.

Projekt Turistiáda - mobilní aplikace, která má motivovat seniory k pohybu (ilustrační foto). | Foto: Repro iROZHLAS.cz | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Mrština se rozhodl problém s Dvořákem co nejdříve vyřešit a začal s ním mluvit o penězích, které by mohl Dvořák dostat. Dvořák si to vyložil jako korupční nabídku, peníze odmítl a podal trestní oznámení na policii.

„Jestliže vás někdo podvede a projekt vám sebere, pak se změní situace a ten někdo má strach, že do toho uvidíte a nabízí vám najednou odměnu a ještě tvrdí, že je to odměna z dotačního programu, co jiného si o tom můžu myslet. Když to sečtu, celkem šlo o více jak půl milionu korun,“ říká Dvořák.

Mrština odmítá, že by něco nabízel. Prý jen četl, jaké peníze úřady vyškrtly. „Proč já bych mu to nabízel? Nikdy nic takového, vím to stoprocentně. Já jsem mu jen četl ze smlouvy, co vyškrtli za peníze,“ říká.

Jenže k jeho smůle není Milan Dvořák, který vymyslel mobilní aplikaci, technicky nešikovný senior. A inkriminovaný hovor si dokázal snadno nahrát.

'Mohli by uvolnit 300'

„Když sem se bavil s Vaculíkem, tak mně říkal, že by pro tenhle rok počítal s částkou 300 tisíc, to bereš na vědomí, to by zatím šlo? A pak příští rok je další částka… Tys prý potřeboval nějaký peníze, mně říkal, že to akceptuje, že by tam mohli uvolnit z toho projektu 300, že by to tam mohl napsat,“ zní doslovný přepis nahrávky, na které je podle Dvořáka právě Mrštinův hlas.

Nabídku Milan Dvořák odmítl a podal trestní oznámení na zneužití dotace a podplácení. „Mohu potvrdit, že takové trestní oznámení prověřujeme a to pro podezření z trestného činu dotační podvod. Prověřování jako takové nemá zatím konkrétní závěr,“ potvrdil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policie v současné době vyslýchá svědky, na policii už byl i Mrština. Zatím vše nasvědčuje tomu, že s dotací skutečně není všechno v pořádku. V účetnictví se objevily padělané doklady.

„Opravdu nevím, jak se tam doklady dostaly a kdo je udělal, já na to koukal jako zjara, protože to není možný, my máme jasně dané doklady, jak mají vypadat podle určitých čísel. Mě by zajímalo, co je to za doklady a kde vznikly, to by měla být hlavní náplň policie,“ říká Dryml.

Kdo přesně doklady padělal, se neví. V tuto chvíli je pouze jasné, že aplikace nefunguje jak má.