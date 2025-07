Turkovy aféry dál topí Motoristy, Piráti díky spojení se Zelenými rostou a Spolu ustálo Blažka, ukazuje model

Červencový volební model NMS Market Research ukazuje první pozici hnutí ANO, zisk 28,7 procenta ale znamená meziměsíční pokles. Druhá koalice Spolu by získala 21,5 procenta, což je návrat na čísla před bitcoinovou kauzou. SPD na třetím místě zaznamenala pokles na 13,3 procenta, Starostové jsou stabilizovaní na 12 procentech. Na výsledku Pirátů (7,9 procenta) už se podepisuje dohoda se Zelenými a do Sněmovny by se těsně dostalo i Stačilo! volební model Praha 14:01 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud by se sněmovní volby konaly v červenci, podle měření NMS by je s přehledem vyhrálo ANO, jeho náskok na druhou koalici Spolu se ale od června ztenčil. Nyní by hnutí získalo 28,7 procenta hlasů, což je pokles o necelé dva procentní body a druhý letošní výsledek pod 30 procenty.

Výzkumníci ale upozorňují, že pokles podpory ANO není nijak zásadní a vychází především z faktu, že jeho voliči nyní vykazují o něco menší ochotu účastnit se voleb než podporovatelé ostatních stran.

Druhé Spolu by si polepšilo na 21,5 procenta, čímž se dostává zpět na čísla před vypuknutím bitcoinové kauzy. Zatímco v červnu tak byl rozdíl mezi ANO a Spolu přes deset procentních bodů, v červenci jde o sedm.

„Asi nejdůležitějším zjištěním z červencového modelu je, že preference koalice Spolu ustály kauzu exministra Blažka. Podpora koalice, i přes drobné zakolísání minulý měsíc, zůstává stabilní. Uvidíme, zda se jí podaří znovu nastartovat růst, který zaznamenala před začátkem kauzy,“ komentuje politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

SPD po výkyvu zpět na svém

Na třetí pozici je dál SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se ziskem 13,3 procenta. Pro SPD jde o návrat ke květnovým číslům po červnovém výkyvu. Před měsícem jim totiž NMS naměřila 16,7 procenta, byť jedním dechem dodávala, že jde nejspíš o výběrovou chybu.

„Výrazný nárůst podpory SPD v předchozím měsíci byl tak nejspíše způsoben jednorázovým výkyvem způsobeným výběrovou chybou. I přes drobné výkyvy si od vyhlášení volební spolupráce SPD udržuje stabilní podporu kolem 13 procent,“ uvádí nyní výzkumníci.

Podpora hnutí STAN zůstává stabilizovaná nad desetiprocentní hranicí, v červenci by Starostové získali 12 procent.

Pirátům spojení zafungovalo

Nárůst o 1,7 procentního bodu zaznamenali Piráti, kteří se v osmi krajích domluvili na společné kandidatuře se Zelenými. V červenci by získali 7,9 procenta, což je letos jednoznačně nejlepší pirátský výsledek u této agentury. Vypadá to tak, že se jim podařilo oslovit většinu voličů Zelených.

„Zajímavým momentem červencového modelu je spojení Pirátů a Zelených. Piráti se v posledních měsících pohybovali nebezpečně blízko pětiprocentní hranice, spojenectvím se Zelenými by jim ale mohlo pomoct získat zpět zklamané voliče. Pro Piráty se tím otevírá šance oslovit liberální levicové voliče, kterým v Česku aktuálně chybí alternativa,“ popisuje analytička Friedrichová.

Podle červencového volebního modelu by se do Sněmovny dostalo ještě s 5,8 procenta hnutí Stačilo! Parlamentní účast ale nemají jistou vzhledem k intervalu spolehlivosti, který se u nich pohybuje od 3,9 do 7,6 procenta.

Sněmovní zastoupení se snaží zajistit mimo jiné i tím, že obnovilo jednání se SOCDEM, která se v měření všech agentur dlouhodobě pohybuje pod pětiprocentní hranicí. V červencovém modelu NMS má 2,2 procenta.

Již třetí měsíc po sobě by se do Sněmovny dle měření NMS nedostali Motoristé sobě, kteří dál klesli na 3,2 procenta. „Současný klesající trend strany je kromě jiného zapříčiněn také obviněním ze znásilnění bývalé partnerky, kterému čelí hlavní tvář Motoristů Filip Turek,“ doplňují výzkumníci s tím, že se propadli až na úroveň Přísahy, která by v červenci získala taktéž 3,2 procenta.

Voleb by se v červenci zúčastnilo 61,5 procenta oprávněných voličů. Volební účast v průběhu několika posledních měsíců osciluje přibližně o čtyři procentní body níž, než byla účast ve volbách do Sněmovny v roce 2021 (65,4 procenta). „Děje se tomu tak především proto, že do volebního modelu vstupuje velké procento váhajících voličů,“ upozorňují výzkumníci NMS.

Blažkova bitcoinová kauza

Agentura se v červencovém modelu zaměřila blíže na dopady bitcoinové kauzy. Aféru zaznamenali téměř všichni oslovení (88 procent), nezajímají se o ni zejména nevoliči. Kauza nemá žádný zásadní dopad na přechody mezi opozičním a vládním voličským blokem.

„Volbu jiné strany na základě kauzy zvažuje pouze devět procent voličů. Dalších 23 aktuálně nedokáže odpovědět. Zdá se proto, že kauza se projeví spíše jen jako jeden z faktorů při rozhodování aktuálně nerozhodnutých voličů,“ popisují výzkumníci.

Efekt by mohla mít na mobilizaci opozičních voličů. Například 36 procent potenciálních voličů ANO uvádí, že kvůli bitcoinové kauze se zvýšila jejich ochota jít k volbám. Naopak na volební účast podporovatelů Spolu, STAN nebo Pirátů nemá kauza významnější dopad. Jen dvě procenta potenciálních voličů Spolu uvádí, že kauza snižuje jejich ochotu jít k volbám.

„Přestože voliči koalice jí zůstávají věrní, kauza může mít podstatný mobilizační efekt na voliče opozice. V jejich očích se dále potvrdilo, že koalice není schopna vládnout bez korupce a budou motivování hlasovat pro změnu,“ dodává analytička NMS Friedrichová.