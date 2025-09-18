Turnovská čistička odpadních vod má nová dmychadla. Zbavování kalu bude rychlejší a levnější

Viděli jste někdy, jak se v čistírně odpadních vod odstřeďuje kal z vody? Nové provzdušňovací rošty a dmychadla pořídili vodohospodáři do čistírny odpadních vod v Turnově. Díky většímu provzdušnění vody v takzvaných aktivačních nádržích bude proces čištění rychlejší, zjistil Český rozhlas Liberec.

Čistička odpadních vod v Turnově prošla částečnou rekonstrukcí

Čistička odpadních vod v Turnově prošla částečnou rekonstrukcí | Foto: Johana Tománková | Zdroj: Český rozhlas

„Tohle to je vyčištěná voda do Jizery. Kdybyste teď tady spadla a fungovaly ty rošty a vzduch šel nahoru, tak vlastně byste se utopila, neudržela byste se na hladině,“ říká ředitel Vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk a poukazuje na takzvané aktivační nádrže, kde se čistí nečistoty z vody.

Poslechněte si celou reportáž z čistírny odpadních vod v Turnově

„V těch aktivačních nádržích vlastně tlakovými rošty ve dnech tlačíte vzduch a díky tomu rostou všechny ty složky, díky tomu rostou bakterie v těch aktivačních nádržích a tím se zjednodušeně řečeno ta voda čistí,“ doplňuje ředitel.

Rekonstrukce aktivačních nádrží a další technologie skončila v létě. Přišla na víc než 100 milionů korun.  Milan Hejduk připomíná, že vyměnili elektřinu i potrubí. Zároveň vypustili celou nádrž a odstranili kal ze dna. „Pak jsme nainstalovali ty rošty a přivedli k tomu vzduch. A k tomu jsme museli umístit všechna nová čidla a další čidla jsou v té dmychárně,“ dodává.

Rekonstrukce skončila letos v létě | Foto: Johana Tománková | Zdroj: Český rozhlas

Rekonstrukce skončila letos v létě | Foto: Johana Tománková | Zdroj: Český rozhlas

Opravená dmychárna

V dmychárně je několik kovových krabic, které foukají vzduch do roštů v aktivačních nádržích. Ředitel ukazuje opravenou elektřinu, nové ovládání a několik dmychadel. Naráz fungují vždy pouze dvě, třetí je záložní. Dalším krokem bude je utlumit, protože dělají velký hluk.

Energeticky nejnáročnější a také nejdražší složkou v této čistírně odpadních vod jsou právě aktivační nádrže. „Když se podíváme do čísel, tak nám tyhle aktivační nádrže ročně sebraly 4 miliony korun na elektřině. Musíte zcela jinak udělat systém řízení, dát tam co nejlepší sondy, co nejlepší počítačové programy, aby nejenom fungovala ta čistírna, ale zároveň co nejmíň spotřeby,“ potvrzuje Hejduk.

Díky roštům a dmychadlům by se celý proces čistění vody měl urychlit a ročně ušetřit až milion korun.

