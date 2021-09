‚Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic.‘ Brabec ale vnímá posun v debatě o Turówě

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vnímá po pátečním jednání expertních týmů významný posun v některých bodech ohledně dolu Turów. Příští týden bude jednat s protějškem Michalem Kurtykou, později opět zasednou i odborné týmy. Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński řekl, že spor o hnědouhelném dolu Turów se podle něj měl vyřešit při dvoustranných jednáních, ne eskalovat na úrovni Evropské unie. Praha 18:02 24. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důl Turow | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Česka důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v tuzemských obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Brabec nechtěl být ohledně možné dohody konkrétní. „Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vnímám posun v některých a uvidíme. Nechci konkretizovat,“ řekl.

„Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který snad bude přijatelný pro obě strany, který snad budou umět schválit obě vlády,“ doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Za českou stranu v pátek jednali mimo jiné náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek nebo právě Půta, Polsko zastupoval náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloński či maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski. Brabec se jednání neúčastnil.

Richard Brabec

@RibraRichard Dnes jsme pokračovali a pokročili ve vyjednávání s Polskem k Turówu. Jsme zas blíž společné dohodě. Na dobrých vztazích se sousedy nám stále záleží, ale především nepřestáváme a nikdy nepřestaneme hájit zájmy českých občanů a kvalitu jejich života. 1 6

O pokroku v jednání mluvil také náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński: „Po dnešku můžeme říci, že jsme dosáhli jistého pokroku v jednáních, ale určitě nadále nelze říci, že situace byla vyřešena. Budeme příští týden pokračovat v jednáních. Domluvili jsme se, že definitivní dohoda se bude opírat o předběžné ujednání, dohodnuté šéfy obou vlád.“

Budoucnost těžby

Podle Půty je nutné najít mechanismus na dlouhodobé řešení problému, aby se země nemusely kvůli každé jednotlivosti obracet k evropskému soudnímu dvoru.

„Bavíme se o budoucnosti těžby na nějaké období a o tom, za jakých okolností bychom byli ochotni jako česká strana ukončit soudní spor, respektive dohodu dostat do této podoby tak, aby byla pro obě strany akceptovatelná,“ dodal Brabec.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40 až 50 milionů eur (1 až 1,25 miliardy korun), o které byl informován rovněž český velvyslanec v Polsku Ivan Jestřáb. Brabec s Půtou nechtěli být v případě požadované částky konkrétní, polská strana ale podle nich obdržela vysvětlení toho, co Česko požaduje.

Zdroje pitné vody

Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje Uhelná.

obec Uhelná | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Půta následně řekl, že je snahou, aby teď ani v budoucnu nebyly překračovány limity hluku či prašnosti. „Abychom měli pod kontrolou podzemní vody, aby dál nepoklesávala. Abychom měli pod kontrolou a monitorovali například pokles terénu, který může být tou hornickou činností způsoben,“ poznamenal.

Smlouva by podle něj měla garantovat to, že dokud se v dole bude těžit hnědé uhlí, budou všechny parametry monitorovány. „Budeme si vzájemně vyměňovat data, budou spolu jednat experti, nebudeme narážet na nějakou zeď mlčení a nebudeme trpět nedostatkem informací,“ uvedl. Kompenzace by pak měly být určeny na stavbu náhradních vodovodů či monitorovací sítě.

Vymáhání garancí

Polská delegace podle Půty v pátek obdržela vyčíslení částek, které Česko považuje za důležité a oprávněné.

Příští týden čeká reakci, částku nepřiblížil. „Teď ani nejde o velikost té částky jako spíše o vzájemné pochopení, jak my jsme k té částce došli a co obsahuje. Tady budeme čekat na další jednání,“ řekl. To by se podle něj mělo konat příští týden od středy.

„Pro nás je ve vyjednávání jen jeden cíl, a to zaručit, aby na české straně hranice nedošlo v žádném případě k ohrožení přístupu k pitné vodě. Případná dohoda s Polskem toto musí jasně obsahovat včetně jasných a právně vymahatelných garancí ze strany Polska,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Polsko podle české diplomacie patří mezi nejbližší spojence v ČR ve V4, EU i NATO. „V posledních dnech zazněla tvrdá prohlášení. Je to logické, jde o životní prostředí českých občanů, o jejich pitnou vodu. Není ale naším zájmem jakkoliv poškodit dosud velmi dobré vztahy mezi ČR a Polskem,“ dodal Kulhánek. Země podle něj sdílí řadu společných názorů a zájmů v otázkách unijních politik, bezpečnosti nebo hospodářské politiky.

Dvoustranné řešení

Spor o hnědouhelném dolu Turów by se podle polské strany měl vyřešit při dvoustranných jednáních, ne eskalovat na úrovni Evropské unie. Záležitost se musí rychle ukončit, zdůraznil náměstek polského ministra zahraničí.

„Jsme toho názoru, že problém je třeba vyřešit při dvoustranných jednáních, a ne ho eskalovat na úrovni Evropské unie. Letos v květnu byla uzavřena provizorní dohoda, ta má být podle našeho stanoviska základem pro další jednání,“ uvedl Jabloński.

Podle něj záleží na české straně, zda peníze určené k financování různých projektů budou poslány přímo do České republiky, Libereckého kraje, nebo do unijního rozpočtu v případě pokračování sporu na úrovni EU.

Maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Przybylski varoval, že pokud státy nenaleznou dohodu, nebude Polsko dávat peníze na společné projekty samospráv obou zemí. Polsko odmítá platit pokuty a zároveň financovat projekty.

Jabloński nechtěl hovořit například o možnosti přerušení rozhovorů, uvedl ale také, že na stole jsou nadále všechny možnosti, dokud nebylo dosaženo dohody. „Doufáme, že to skončí pozitivně. Věřím, že pozitivní přístup může povzbudit českou stranu, aby k věci přistupovala podobně,“ dodal.