,Dohoda se upekla překvapivě rychle.’ Opozice kritizuje smlouvu o dole Turów, prý je nevýhodná

Česko-polská smlouva ohledně dolu Turów je podle opozičních ANO a SPD pro Česko nevýhodná. Její ukvapené uzavření bylo chybou. V úvodu sněmovní debaty o mezivládní dohodě to v úterý řekli exministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura. Sněmovna nakonec hlasy koalice program schůze odmítla. Jednání tak skončilo zhruba po třech hodinách. Aktualizováno Praha 12:39 22. 2. 2022 (Aktualizováno: 13:54 22. 2. 2022)

Brabec kabinetu Petra Fialy (ODS) vytkl mimo jiné to, že dojednala o něco nižší kompenzace, než jaké prosazovala bývalá vláda Andreje Babiše (ANO).

Omezení výpovědní lhůty na pět let z původně prosazovaných 22 let, po kterou bude těžba v dole Turów trvat, podle Brabce zhorší českou pozici pro případné další soudní řešení. „Považuji to za velkou chybu, která se vymstí,“ řekl exministr.

Pokud Polsko za pět let smlouvu vypoví, Soudní dvůr EU by mohl další českou žalobu odmítnout s tím, že se Česko mělo s Polskem lépe dohodnout, míní Brabec.

„Bylo obrovské překvapení, jak rychle se ta dohoda upekla,“ uvedl. Zopakoval, že podobnou dohodu mohla bývalá vláda uzavřít už loni, ale rozhodně nejednala s Polskem jako „ponížení prosebníci“. Současná vláda podle Brabce naopak vyměkla.

Důl podle exministra vydělá desítky až stovky miliard korun. Snížení polských kompenzací za vliv těžební činnosti z 50 milionů na 45 milionů eur, tedy zhruba 1,094 miliardy korun, bylo proto nedůstojné, dodal.

Kritická SPD

Dohodu kritizoval jako nevýhodnou také šéf SPD Okamura. Podle něj vláda smlouvu schválila tajně. „To je fatální šílená situace, vám vůbec nejde o lidi,“ prohlásil. Podle něj do roka v okolí Turówa vyschnou studně.

Okamura se v projevu soustředil i na kritiku vlády v dalších oblastech. Fialův kabinet podle něj nepřišel s žádným řešením na snížení cen energií a potravin. „Vaším cílem je uvrhnout občany do chudoby, do exekucí. Pro občany neděláte vůbec nic,“ dodal.

Brabec i Okamura vystoupili jako řečníci s přednostním právem na schůzi, o kterou požádalo ANO. Koaliční většina v dolní komoře pak zabránila schválení programu. Schůze tak skončila.

Koaliční politici kritiku odmítli. Podle nich smlouva obsahuje dostatečné záruky, které povedou ke zlepšení životního prostředí v Libereckém kraji.

Soudní spor

Na základě smlouvy Polsko poslalo Česku 45 milionů eur jako kompenzaci za vliv těžební činnosti. Česko v návaznosti na uzavření dohody stáhlo žalobu na Polsko u Soudního dvora EU.

Důl Turów zásobuje uhlím nedalekou polskou elektrárnu, která je podle polské strany nezbytná pro zajištění energetické bezpečnosti země.

Lidé z příhraničních oblastí v Libereckém kraji si vedle úbytku spodní vody stěžují také na hluk a znečištění prachem. Podle Brabce podzemní stěna nebrání dostatečně odtoku vody a dohoda umožní prohloubit těžbu více než 30 metrů pod úroveň hladiny moře.