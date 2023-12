Těžba v dole Turów může způsobit sesuvy půdy. Některé domy v Česku dostanou speciální čidla

Liberecký kraj chce na vybrané budovy v blízkosti hnědouhelného dolu Turów umístit speciální čidla, která mají sledovat případné narušení statiky domů vlivem těžby v dole. Měření bude hrazené z peněz, které Libereckému kraji poskytlo Polsko v rámci mezistátní česko-polské dohody o řešení dopadů těžby na českém území.

Těžba v dole Turów přináší nejen zvýšenou prašnost, hlučnost a pokles hladiny spodních vod, ale i riziko sesuvu půdy. Narušení terénu může poškodit budovy, které jsou poblíž dolu.

Majitelé domů, kteří projevili zájem, především ve Václavicích, Heřmanicích, Oldřichově na Hranicích nebo v Hrádku nad Nisou, dostanou na domy takzvané tříosé sklonoměry.

„Je to krabička formátu A5, není potřeba žádný zásah do nemovitosti, dá se nalepit, nebo přivrtat na dva šrouby. Vždy se montují dva sklonoměry, ideálně do protějších rohů, aby bylo možné sledovat, zda se budova nějakým způsobem nerovnoměrně naklání,“ popsal pro liberecký rozhlas krajský radní Václav Židek z Pirátů, jak speciální čidlo vypadá.

„Určitý pohyb ve vztahu k terénu během roku je normální, teplená rozpínavost dělá nějakou práci,“ dodal radní.

Údaje ze sklonoměrů se budou porovnávat i s daty z měření pevných bodů v terénu. To je síť měřidel, kterou má v okolí Turówa Česká geologická služba a státní podnik Diamo, které také sledují případný pohyb nebo sesuv terénu vlivem těžby v dole.

Pokud se prokáže, že k nějakému pohybu terénu dochází, tak v případě nemovitostí mohou jejich majitelé uplatnit u společnosti PGE, která důl Turów provozuje, nárok na odškodnění. Prokáže-li se, že se na domě objevily trhliny, které tam předtím nebyly. Ještě před instalací sklonoměrů se celý dům pečlivě nafotí, aby bylo jasné, jaký byl jeho stav před měřením.

Zakázka na měření je vypsaná na deset let, podle radního Židka je ale zřejmé, že ani pak se s měřením nepřestane, protože těžba v dole je plánovaná až do roku 2045.

Kraj plánuje na montování sklonoměrů na vybrané domy vypsat zakázku, kterou ještě musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo. Sklonoměry by se tak měly instalovat zhruba v březnu 2024.