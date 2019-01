Britové budou mít práva jako unijní občané do konce roku 2020, schválila sněmovna pro tvrdý brexit

Britové zřejmě budou mít v Česku až do konce příštího roku stejná práva, jako by byli dál občany Evropské unie. Vyplývá to z vládního návrhu zákona, který ve středu schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Předloha ale bude účinná jen v případě takzvaného tvrdého brexitu, tedy pokud by Velká Británie odešla z unie bez dohody. Nyní zamíří k posouzení do Senátu. Praha 13:33 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blesková zpráva | Zdroj: Český rozhlas

Britští poslanci smlouvu s Evropskou unií minulý týden odmítli, nyní se vyjednává o dalším postupu. Británie má unii opustit 29. března.

Bez zákona by se Britové v případě tvrdého brexitu ocitli v Česku ve stejném postavení jako cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. Dotklo by se to podle ministerstva vnitra zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu.

Celkem v Česku legálně pobývá kolem 8000 občanů Spojeného království. Brexit ovlivní také život Čechů v Británii, podle různých odhadů jich tam žije 40 000 až 100 000.

