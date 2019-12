‚Nevím, nečetl jsem, nemám brejle, kampaň.‘ 30 nejúspěšnějších tweetů českých politiků v roce 2019

Sociální sítě se staly politickým kolbištěm. Datový tým serveru iROZHLAS.cz prošel nejúspěšnější tweety českých politiků. Z dat vyplývá, že na twitteru jsou silní zástupci TOP 09 – nejpopulárnější zprávy Dominika Feriho nebo Miroslava Kalouska mají k 5000 sdílení a „lajknutí“. Naproti tomu premiér, prezident, tváře KSČM nebo SPD na této sociální síti zaostávají. Jejich nejúspěšnější příspěvky mají pozitivních reakcí nejvýše stovky.

Jak jsme měřili popularitu tweetů Pro určení popularity tweetu sčítáme počet reakcí, tedy sdílení (retweet) a označení za oblíbené (favorite). Seznam tweetů českých politiků jsme získali z nedávno spuštěné databáze vyjádření politiků na webu Hlídač státu. Oblíbenost tweetů jsme zjišťovali strojovým dotazováním přímo z Twitteru. Facebook srovnatelnou službu nenabízí, popularitu tamějších příspěvků proto nesledujeme. Za rok 2019 (bez posledních dvou týdnů) vybraní politici napsali 56 623 zpráv.

„Nevím, nečetl jsem, nemám brejle, kampaň,“ zní nejpopulárnější tweet českého politika za rok 2019. Jde o reakci poslance Dominika Feriho (TOP 09) na sněmovní vystoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) k auditu Evropské komise ohledně dotací pro firmu Agrofert. Na počátku prosince premiér poslancům zopakoval, že dosud neveřejný audit nečetl a evropské dotace vracet nemíní. Podobně se na dotazy serveru iROZHLAS.cz vyjádřila i řada poslanců ANO.

„Vy se tady vymlouváte, že jste to nečetl. Já vám tady řeknu konkrétní zdroj, klidně vám pošlu i odkaz. Příště se budete vymlouvat na co? Že je to moc dlouhé? Že by to měl být radši komiks?“ ptá se v připojeném videu Feri. „Vy si snad myslíte, že jsem sem přijel na tříkolce?“

Feriho emotivní vystoupení na Twitteru nasdílely téměř čtyři stovky lidí, za oblíbený ho označilo přes pět tisíc. Pro srovnání, nejpopulárnější tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa má 139 tisíc sdílení a 260 tisíc oblíbených.

TOP 10

1. 386 sdílení, 5103 oblíbených

Nevím, nečetl jsem, nemám brejle, kampaň pic.twitter.com/EGVNxMCqdG — Dominik Feri (@DominikFeri) 5. prosince 2019

2. 360 sdílení, 3874 oblíbených

Prezident republiky se mýlí, nebo spíš úmyslně dezinterpretuje situaci. Lidé nedemonstrují proti výsledkům voleb. Demonstrují proti tomu, aby vítěz voleb porušoval principy demokratického právního státu. To nesmí nikdo, i kdyby dostal ve volbách 100%. — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) 25. června 2019

3. 201 sdílení, 3947 oblíbených

Za tři roky se budu ucházet o úřad prezidenta. Říkám to, abych byl čitelný. Pojďme znovu stavět na tom, co je správné. Na vzdělání, na podnikavosti, na slušnosti. Na pomoci slabším. Na odvaze bránit svobodu. Dám veškerou energii. Díky. — Marek Hilšer (@MarekHilser) 21. listopadu 2019

4. 1877 sdílení, 2003 oblíbených

Dnes zahájím oficiální návštěvu Srbska. Čeká mě přijetí prezidentem Aleksandarem Vučićem @avucic a předsedkyní Nár. shromáždění Majou Gojković, dále jednání s předsedkyní vlády Anou Brnabić @anabrnabic a setkání s parlam. skupinou přátel ČR. Zítra mj. navštívím krajany v Banátu. — Radek Vondráček (@vondraczech) 2. října 2019

5. 94 sdílení, 3659 oblíbených

Být tátou je mnohem víc než být předsedou. Svým dětem chci věnovat maximum, proto na mimořádném sjezdu strany, který se pravděpodobně uskuteční 25.1.2020, rezignuji. @kducsl — Marek Výborný (@MarekVyborny) 19. listopadu 2019

6. 180 sdílení, 3512 oblíbených

Lidi, buďte trochu soudní. Vzkazy, že mi rozbijete hubu až mě potkáte, akceptuji. Nicméně požadavek, abych za Vámi přijel do Znojma, abyste mi mohli rozbít hubu, mi přijde už přes čáru. Tak snad si uděláte čas a do tý jízdenky investujete, ne? pic.twitter.com/HMqbdAqIAT — Václav Láska (@VaclavLaska) 30. ledna 2019

7. 177 sdílení, 3426 oblíbených

V.Klause ml. jsem přivedl k ODS já, i přes výhrady některých mých kolegů. To, že poté nebyl loajální ke mně, bych bez problému přešel. Že však není loajální k ODS, k jejímu programu, hodnotám a principům však nadále přecházet nelze. I proto mu dnes VR ODS zrušila členství v ODS. — Petr Fiala (@P_Fiala) 16. března 2019

8. 215 sdílení, 3370 oblíbených

Pokud Český svaz bojovníků za svobodu ocení člověka, který mlátil v roce 1989 studenty požadující demokracii pendrekem, nemůže očekávat moji záštitu a zapůjčení sálu. Nechápu, že si to dali na pozvánku ještě předtím, než dostali zamítavou odpověď. Člověk občas nevychází z údivu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 15. února 2019

9. 106 sdílení, 3432 oblíbených

Tomio Okamura nazval novou slovenskou prezidentku „Drahošem v sukních“. Děkuji za kompliment. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 1. dubna 2019

10. 191 sdílení, 3240 oblíbených

Tlačenka, krkovička, jitrnice a jelito. Dobrou chuť. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 8. července 2019

11.-30. místo

Zatímco v první desítce je výběr stran poměrně rozmanitý, širší špičku ovládá TOP 09. Mezi třiceti nejpopulárnějšími tweety se vedle Feriho prosazuje tradičně výřečný Miroslav Kalousek, ale také nová předsedkyně strany Markéta Adamová.

Lékaři mi zašili řeznou ránu na zádech a jsem asi v pohodě. Snad mě brzo pustěj. Tak hezké svátky bez sváru! — Dominik Feri (@DominikFeri) 21. dubna 2019

V r.2005 byl kvůli osobnímu obohacení donucen k demisi premiér Gross. Šlo zhruba o 1 milion. Teď jde zhruba o půl miliardy a AB má pozici jistou. Jenže tenkrát platila pravidla politické kultury a koaliční partner byl Kalousek, ne Hamáček. Prostě to bylo Palermo. Teď už je líp. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 1. června 2019

V reakci na hlášku @AndrejBabis , ze bude o auditu chtít jednat s Junckerem mi bylo dnes v Bruselu řečeno, ze není chuť se s premiérem bavit o ničem,natož o šetření jeho kauz.Udiv nad jeho nekompetentnosti,jaké komentáře činí.Pry překročil všechny hranice. — Pavel Telička (@Telicka) 5. června 2019

Blahopřeji Slovensku k historicky první ženě v úřadu prezidenta republiky. Nepochybuji, že to bude skvělá hlava státu a upřímně jí přeji mnoho sil a úspěchů. Věřím, že nejpozději za 4 roky si stiskne ruku s prezidentem ČR, na kterého budeme hrdí. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 30. března 2019

Dnes se dožívá 82 let @schwarzenberg_k. Vlastenec, politik, laskavý a skvělý člověk. Přeji hodně zdraví a sil, milý Karle. Díky, že máte pořád chuť a motivaci jít s námi “do toho”. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. prosince 2019

On se jmenuje Czernin, pane Kokto, ne Černín. V českých zemích je to už osm století významné jméno. Možná vám to přijde malicherné, ale slušní lidé Vám také říkají pane Kokto a ne pane Kokote. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 25. června 2019

Chci se Vás zeptat, pane premiére @AndrejBabis : Když už budete vracet českému státu skoro půl mld. Kč nelegálních dotací, nechcete mi taky zaplatit 10 mio, které jste se mnou prohrál a nikdy nezaplatil? Rozdělil bych je neziskovkám, určitě by se dostalo i na @Transparency_CZ.. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 3. prosince 2019

Zatímco @AndrejBabis předstírá, že bojuje proti dvojí kvalitě potravin, desetitisíce lidí na náměstích protestují proti němu a dvojí kvalitě demokracie. Jeho správa země je stejně fejková, jako jeho buřty. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 6. května 2019

Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby @AndrejBabis nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 2. září 2019

“Senátní a opoziční špína” prohlásila dnes paní ministryně @alenaschillerov ve sněmovně. Pokud Vás zajímá problematika daní a státního rozpočtu, pusťte si v neděli v 11,00 TV Prima. Paní ministryně o tom bude diskutovat s “opoziční špínou”@kalousekm. Přijdu umytý a oholený. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 26. září 2019

Pane premiére, @AndrejBabis, zemřela Vlasta Chramostová. Velká česká herečka, statečná žena, signatářka Charty 77. Komunistický režim ji pronásledoval, ale nezlomil. Svolejte mimořádné zasedání vlády projednejte státní pocty při pohřbu. Děkuji. @lubomirzaoralek — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 6. října 2019

Vážený pane předsedo @vondraczech. Ty piktogramy, na které jste se při fotografování díval, sdělují zdvořile zákaz používání fotoaparátů a mobilních telefonů. Nemohl byste, prosím, svoji výrobu ostudy omezit pouze na domácí prostředí? Děkuji. https://t.co/T0G5QEqYw2 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 23. března 2019

Včera audit.

Dneska Čapí hnízdo.

Co přijde zejtra? Čert? — Dominik Feri (@DominikFeri) 4. prosince 2019

Maďarsko, Polsko a ČR zablokovali cíl EU v oblasti snižování emisí uhlíku do roku 2050.



Premiér to okomentoval slovy: „Proč bychom se měli rozhodovat 31 let dopředu, co se stane v roce 2050?„



Tahle věta v kostce shrnuje jeho uvažování - po mně potopa. Je to politik minulosti. — Markéta Adamová (@market_a) 21. června 2019

Skutečně mě překvapuje, že zrovna komunisté odkazují na historickou zkušenost naší země. Nevím, kde začít dřív: rok 1948, 1968, nebo nějaký další? Měnová reforma? Milada Horáková? ..... — Tomáš Petříček (@TPetricek) 9. února 2019

Podle piráta Michálka by měla TOP 09 zaniknout. Takhle stupidní výrok je naprosto nejlepší pronést za situace, kdy plná Letná volá po spolupráci demokratických stran, a kdy si trestně stíhaný premiér (kvůli kterému máme všude ostudu) dělá co chce. — Dominik Feri (@DominikFeri) 5. prosince 2019

Prezident České republiky dopředu oznámil, že se nezúčastní svátku 17. listopadu ke 30 letům svobody a demokracie. Neváhá ale vyrazit na dnešní akci čínské ambasády oslavující Čínskou lidovou republiku. Myslím, že tím je řečeno vše. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 25. září 2019

Pražákovo kvarteto nesmí koncertovat v Číně. Hl.město Praha se chová “nevhodně”,takže byla zrušena již nasmlouvaná vystoupení. Kvarteto sice nemá s hl.městem Prahou nic společného, ale jeho zakladatel se nešťastně jmenuje.Stupidita komunistických režimů je na celém světě stejná. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 20. srpna 2019

Děkuji vám všem.



A děkuji @TomasCzernin. Za čestný souboj. Byl jsi zdatný protivník, platí však, že soupeř je jinde a jsem ráda, že mi jej pomůžeš porazit.



Dnes mám velkou radost, ale zítra už nás čeká spoustu práce. Pro @TOP09cz, pro všechny občany. — Markéta Adamová (@market_a) 24. listopadu 2019

Ohledně střetu zájmů premiéra a vracení dotací Agrofertu:

1) V zahraničí jsme za šašky a podvodníky.

2) Blahobyt a zisky premiéra zaplatí čeští daňoví poplatníci.

3) Na dotace pro Agrofert zdroje jsou, pro učitele a sociální služby nejsou.

4) Premiér musí odstoupit — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) 31. května 2019

Černé ovce

Komu naopak český twitter příliš nefandí, jsou premiér Andrej Babiš, prezident Miloš Zeman, Tomio Okamura nebo komunisti. Jejich nejpopulárnější letošní tweety mají jen několik set, u prezidenta několik desítek reakcí.

Andrej Babiš: 24 sdílení, 597 oblíbených

Toho pána určitě znáte Moc příjemné setkání. pic.twitter.com/9LfTfwaJmZ — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 16. listopadu 2019

Miloš Zeman: 12 sdílení, 66 oblíbených

V každé kapce je skryt oceán - moje první setkání s pravidelnými přispěvovateli do mého fondu na státní dluh. pic.twitter.com/YxpzMeuCrZ — Miloš Zeman (@MZemanOficialni) 24. září 2013

Za prezidenta ovšem na Twitteru často mluví jeho tiskový mluvčí.

Jiří Ovčáček: 13 sdílení, 261 oblíbených

“Poselství mého srdce je přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.”



Prezident republiky Miloš Zeman pic.twitter.com/3QGiXDcHA1 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 30. března 2019

Tomio Okamura: 70 sdílení, 324 oblíbených

Právě vystupuji s kolegou Mattem Salvinim na demonstraci naší politické frakce proti diktátu EU v italském Miláně. Dnes se tady sešli vlastenci ze zemí EU a je tady také Marine Le Penová a Geert Wilders✌ pic.twitter.com/UAggo0xhtf — Tomio Okamura (@tomio_cz) 18. května 2019

Jiří Dolejš, KSČM: 2 sdílení, 237 oblíbených

21. srpen 1968 schválen jako významný den... samozřejmě. Chce snad někdo říci, že výročí okupace není pro naše dějiny významné? — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 24. října 2019

Zvláštní pozornost si zaslouží příspěvek předsedy sněmovny Radka Vondráčka. Ten svou popularitou zdaleka převyšuje tweety předsedy strany Andreje Babiše, s 1877 retweety jde také o letošní nejsdílenější tweet kteréhokoliv českého politika.

Radek Vondráček, ANO: 1877 sdílení, 2003 oblíbených

Dnes zahájím oficiální návštěvu Srbska. Čeká mě přijetí prezidentem Aleksandarem Vučićem @avucic a předsedkyní Nár. shromáždění Majou Gojković, dále jednání s předsedkyní vlády Anou Brnabić @anabrnabic a setkání s parlam. skupinou přátel ČR. Zítra mj. navštívím krajany v Banátu. — Radek Vondráček (@vondraczech) 2. října 2019

Na první pohled přitom text nepůsobí jako „materiál“ na zvlášť populární příspěvek. Není emotivní ani zábavný a návštěva Srbska není téma, které by v Česku bůhvíjak rezonovalo. Vondráčkovy nesrbské tweety také vyvolávají o řád méně reakcí.

Odpověď, kde tweet nabral takovou popularitu, naznačuje detailnější pohled na účty, které jej sdílely. Velká část z nich si je nápadně podobná, mají několik desítek sledujících i sledovaných, nekonkrétní profilovou fotku a krátký nebo vůbec žádný popis účtu. Také tradiční blízkost Srbska a Ruska hraje pro domněnku, že Vondráčkovu tweetu pomohla některá z trollích farem.

Mimo hledáček článku zůstaly politické komentáře osobností mimo politické strany. Mezi nimi je zřejmě nejpopulárnější tweet generála Petra Pavla.

Petr Pavel: 247 sdílení, 3331 oblíbených

Pan premiér šel na schůzku do Lán s jasným vlastním názorem ohledně zahraniční politiky ČR vůči Kosovu. Odešel s jasným názorem pana prezidenta. Tvrdě a nekompromisně! — Petr Pavel (@p61pavel) 16. září 2019

Nejpopulárnějším tweetům politiků mohou v Česku konkurovat také profily jejich dvojníků. „Falešný kníže“ se může pochlubit téměř 300 tisíci sledujících – šestkrát víc než skutečný Karel Schwarzenberg.

Falešný kníže: 383 sdílení, 4551 oblíbených

TOP09 dnes v časných ranních hodinách odvolala prezidenta Zemana ze své funkce. Je to sice protiústavní, ale koho to u nás ještě zajímá. — Karel Schwarzenberg (@schwarzenbergk) 17. srpna 2019

Jan Boček