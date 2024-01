Týdeník iROZHLASu: průvan na Hradě sfoukl kancléřku a chystá se ‚past na nevěrníky‘

Boj o důchody u Ústavního soudu, chystaná digitalizace hotelových knih, která asi nenechá v klidu žádného záletníka, nebo detailní vývoj cen potravin. Do guláše událostí týdne si přimíchejte i nemilosrdný a nečekaný konec prezidentovy kancléřky. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, posluchačky a posluchači, máme pro vás výběr uplynulého týdne, jak ho zaznamenávali reportéři webu iROZHLAS.cz. Praha 8:00 27. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE. Demonstrace za oběti znásilnění. Téma, které hýbe veřejným prostorem v Česku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Reportéři Tomáš Pika a Martin Štorkán pátrali v podhradí, aby zjistili, jak je to se sporem mezi kancléřkou prezidentské kanceláře Janou Vohralíkovou a prezidentovým poradcem a přítelem Petrem Kolářem. Popisují, jak došlo k „odstavení“ Koláře, jak přišel o kartičku i privilegia. Možná šlo o poslední vločku, o den později se totiž utrhla pomyslná lavina a strhla kancléřku Vohralíkovou: prezident Petr Pavel se s ní domluvil, že skončí.

Ve středu se Vít Kubant vydal na pouť do Brna, odkud v podrobné online reportáži popsal očekávané rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl stížnosti opozice proti valorizaci penzí.

Co vyplynulo ze srovnání cen potravin? Dlouhodobý projekt serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu mapuje ceny základních potravin. Co tedy zjistil? Že rozdíly činí maximálně pár haléřů. Grafy dataře Petra Kočího si můžete prostudovat zde. Podle ekonomky Jany Matesové to nemusí být problém, ale může jít o strategii cenového následování. Otázkou ale podle ní je, jak vysoko velcí hráči cenu nasadí.

Kdo, kdy, kde a s kým? V závěru týdne Jan Cibulka upozornil na chystanou digitalizaci ubytovávaných v Česku. Zpráva, která minimálně zneklidní množství nevěrníků, a i ty v Česku máme, protože do vznikajícího registru bude mít přístup vícero úřadů.

Kristýna Guryčová odhaluje, jak se české soudy potýkají s kauzou Jaroslava Dobeše známého jako Guru Jára. Poputuje za znásilnění znovu za mříže?

