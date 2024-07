Týdeník iROZHLASu: Babiš má své patrioty, prezident Pavel je zas pod palbou dezinformací i otázek

Přišel čas prázdnin a s tím i každoroční prestižní filmová přehlídka v Karlových Varech nebo tak trochu kolaps na pražském letišti. Vzhledem k tomu, že se do toho dál hraje mistrovství Evropy ve fotbale, volili Britové, volí Francouzi a stále se přeskládává Evropský parlament, rozhodně nejde říct, že nastala okurková sezona. newsletter Praha 8:00 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Jiří Mádl | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Co číst a poslouchat?

KVIFF

Hravý, svižný i poučný. Takový je VýVar – podcast o tom nejzajímavějším z filmového festivalu v Karlových Varech. Ten finišuje právě dnes a během celého jeho průběhu vám jej v každodenních epizodách přinášela reportérka Radiožurnálu Eliška Balcárková.

Svůj festivalový deník pro devět dní na přelomu června a července oprášila i kulturní publicistka iROZHLAS.cz Kristina Roháčková.

A v našem vysílání jste si z karlovarského festivalu mohli užít přehršel rozhovorů. Namátkou vybírám dojatého Vojtěcha Kotka, Theodoru Remundovou popisující natáčení filmu Janžurka nebo hlavní hvězdu festivalu Vigga Mortensena.

Přesedání v Evropském parlamentu

Hnutí ANO už není u evropských liberálů, teď spoluzaložilo novou europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu. Sice tím ztratí v Bruselu vliv, pomůže mu to však v boji na domácí scéně, jak analyzujeme.

„Babiš riskuje pověst. V nové frakci bude součástí proruského vlivu,“ řekl k tomu v úterní Vinohradské 12 komentátor a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky David Klimeš.

Zatímco Babiš má nové europřátele, kam usednou europoslanci Přísahy a Motoristů – Filip Turek a Nikola Bartůšek – stále není jasno. „Je to hodně tekuté, vše je otevřené,“ snažila se v rozhovoru s Annou Urbanovou přiblížit stav věcí Bartůšek.

Klíčové volby

Velká Británie a Francie volí své parlamenty. A obě země ukazují dost rozdílné politické trendy. Zatímco na Ostrovech po dlouhých letech zvítězila levice, v nedělním druhém kole francouzských voleb se bude hrát o to, zda zemi poprvé nepovede premiér z krajně pravicové strany.

Hlava státu pod palbou – dezinformací i otázek

„Věková hranice by měla být mezi 16–70 lety a ‚nezralí jedinci‘ by volební právo mít vůbec neměli,“ interpretují dezinformátoři v řetězových e-mailech slova prezidenta Petra Pavla. Výrok hlavy státu do kontextu zasadila Eliška Drobná. Prezident se sice vyslovil pro snížení volebního práva na 16 let, slova o tom, že i mezi dospělými je mnoho nezralých, však byla dle jeho mluvčí nadsázkou.

Ve středu pak byl prezident hostem speciálních Dvaceti minut Radiožurnálu. Hlavu státu zpovídal Tomáš Pancíř a řeč přišla i na napětí mezi hnutím ANO a vládou Petra Fialy.

Letiště nestíhá

Lítáte na dovolenou hned na začátku prázdnin? Letos jste mohli mít o něco adrenalinovější zážitek. Na pražském Letišti Václava Havla totiž není dostatek personálu, a tak se první prázdninový týden nesl ve znamení problémů s odbavením kufrů. Jak v takovém případě postupovat? Poradil ředitel Evropského spotřebitelského centra Ondřej Tichota.

Děkujeme, že jste nám zachovali čtenářskou i posluchačskou přízeň i během tohoto týdne.