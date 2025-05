Týdeník iROZHLASu: Babiš opět před soudem, trable Motoristů a sigma osamělý vlk Fiala

Poslednímu květnovému týdnu dominoval zejména návrat kauzy Čapí hnízdo expremiéra Andreje Babiše (ANO) před soud, o kterém informovala přímo ze soudní síně naše reportérka. Analyzovali jsme ale i o to, jak se snaží politici přiblížit jazyku mladých či o poklesech preferencí Motoristů. A taky jsme se koukli na jeden zajímavý klimatický soudní spor. Tak si pojďte připomenout celý týden společně s námi. Newsletter Praha 8:00 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Andrej Babiš v budově Vrchního soudu v Praze během líčení ve v kauze Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodl Městský soud v Praze o kauze Čapí hnízdo správně? To teď přezkoumává senát odvolacího pražského vrchního soudu. Reportérka Marie Starostová byla každý den u toho a přinášela ze soudní síně podrobnou reportáž. Popsala třeba i to, jak se expremiér Andrej Babiš (ANO) obul kvůli jeho výpovědi do znalce Vítězslava Hálka, kterého označil za lháře. Detaily si přečtěte zde, neopomeňte ale i na další texty ze soudních jednání.

Co znamená pokles preferencí Motoristů pod pět procent podpory? To analyzoval Kuba Grim. Ten upozorňuje, že klesající podpora nového hnutí je špatnou zprávou i pro dosud ve voličských žebříčcích dominující ANO. Pro to jsou totiž Motoristé preferovaným koaličním partnerem v možném budoucím kabinetu. K čemu by mohl neúspěch Motoristů vést, si přečtěte tady.

Letos v únoru projížděl přes republiku Andrej T. – jeden z nejvlivnějších manažerů ruské firmy Petropavlovsk, která se zabývá těžbou zlata. Na základě ruského zatykače ho v Česku zadrželi policisté. Proč? Andrej T. se měl dopustit mimořádně rozsáhlé zpronevěry. Celý příběh má ale nečekanou zápletku. Žalobci totiž Městskému soudu v Praze navrhli, aby Andreje T. zpět do Ruska nevydával. Detaily se dočtete v textu Honzy Horáka.

Víte, že proběhl soud kvůli dopadům činnosti energetické firmy RWE na změny klimatu? Přelomový soudní spor vyvolal peruánský farmář, který žádal částečnou náhradu škody za tání ledovců, které ohrožují jeho město – případ popsala Jana Václavíková. K čemu soud dospěl a proč to nemusí být pro velké znečišťovatele dobrá zpráva, vysvětluje zde.

Sigma, alfa a Matrix. Co mají tato slova společného? Jejich symboliku začali využívat politici ve svých kampaních, aby se přiblížili mladým voličům. Jak se ale ukazuje, jejich skutečný význam tak úplně neznají. Celý fenomén přejímání jazyku takzvané manosféry popsala Eva Soukeníková.

