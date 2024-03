Týdeník iROZHLASu: Stopka proruské propagandě, Princ temnoty a německá nerozhodnost

Tento týden jsme našim čtenářkám a čtenářům naservírovali kontext ke „kauze týdne“, tedy oznámení Bezpečnostní informační služby (BIS) o odhalení Ruskem organizované vlivové sítě.

FOTO TÝDNE: Ve čtvrtek na Hradě jednalo opoziční hnutí ANO se zástupci vlády Petra Fialy (ODS) o chystané důchodové reformě. Zatím se shodli, že se neshodnou

Těší nás, že vám na iROZHLAS.cz můžeme pravidelně přinášet rozhovory se zahraničními experty. Tentokrát byste neměli vynechat ten z pera Anny Urbanové s německým odborníkem na obrannou politiku Markusem Kaimem.

A zatímco Tomáš Pika a rozhlasový datový tým pokračovali v hledání odpovědi na otázku, co dělat s nezákonným reexportem léků z Česka, Kateřina Gruntová u příležitosti 60 let od rozhodnutí zlikvidovat starý Most vyzpovídala pětadevadesátiletého architekta Václava Krejčího, který stavěl ten nový.

Konec týdne patřil kontrarozvědce BIS, která odhalila Ruskem organizovanou síť, která se snažila v různých evropských zemích ovlivnit nadcházející volby do europarlamentu.

Přes Česko tak podle Deníku N mířily peníze na provoz proruského zpravodajského webu Voice of Europe. Tomu v minulosti poskytli rozhovor i bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL), expremiér Jiří Paroubek (ČSSD) a bývalý prezident Václav Klaus (ODS).

Věděli, co je web zač? A dostali za rozhovor zaplaceno? Na to se jich zeptala kolegyně Matylda Hofschnaidrová. A portrét „Prince temnoty“, který stál v pozadí, pak sestavila Nela Vejvodová.

Nemáte na čtení čas, protože se chystáte na Velikonoce? Mimochodem, většina Čechů si stále na Velikonoce zdobí byt nebo peče beránka. Místo receptu na tradiční mazanec zkuste připravit pomerančový podle Dagmar Heřtové a do uší si přitom pusťte něco s nabídky Českého rozhlasu.

Matěj Skalický v podcastu Vinohradská 12 rozebíral se zpravodajem České televize Andreasem Papadopulosem, jak se Pobaltí připravuje na střet s Ruskem - sousedem, se kterým Litva, Lotyšsko a Estonsko rozhodně nemají dobré zkušenosti.

Lucie Výborná vyzpovídala akademičku Viktorii Mertovou alias Belladonnu z populární zábavní soutěže Na lovu.

Moderátor Michael Rozsypal si během velikonočního týdne do pořadu Osobnost Plus pozval evangelické faráře Jakuba Helebranta a Karla Müllera známé jako duo Pastoral Brothers.

Klidné prožití velikonočních svátků - ideálně ve společnosti serveru iROZHLAS.cz a stanic Českého rozhlasu přeje