Týdeník iROZHLASu: bitcoiny vládu o důvěru ve Sněmovně nepřipravily a ‚autobusový teror‘ v Česku

Opozice se pokusila vyslovit nedůvěru vládě Petra Fialy (ODS). Kvůli kauze s bitcoiny se poslanci ve Sněmovně přeli dva dny. Nakonec ale kabinet hlasování ustál. Problémům čelí i zbrojař Strnad. Vojenská policie prošetřuje nákup nákladních vozů Tatra od jeho firmy. A autům, a nejen jim, se věnoval seriál o dopravní chudobě, která trápí až čtvrtinu Čechů. Výběr toho nejdůležitějšího přináší pravidelný týdenní přehled. Praha 8:00 21. června 2025

„Jsem snad jeho chůva?“ durdila se ve Sněmovně ministryně Jana Černochová (ODS), když se opozice sháněla po jejím stranickém kolegovi, ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nakonec poslanci odhlasovali, že mezi ně musí přijít. A když se poté ze sálu vytratil, tak ho nové hlasování donutilo k návratu.

I to se dělo při jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Nakonec ale pro ni hlasovalo jen 94 poslanců, přičemž potřeba bylo nejméně 101 hlasů.

Bitcoinová kauza se ale neřeší jen ve Sněmovně. Těžit by z ní mohli například Piráti, jak řekl Jakubovi Grimovi politolog Petr Just z Metropolitní univerzity. Ti se plně položili do opoziční role a požadují odstoupení ministra Stanjury. Za toho se naopak postavil šéf lidovců Marek Výborný, přestože se jeho spolustraníci cítí kauzou rozmrzelí a naštvaní. Z koalice zazněly i hlasy, aby sice ministr financí ve funkci zůstal, ale odstoupil šéf jeho ministerského kabinetu Filip Benda.

Nového šéfa naopak hledá Česká televize. Rada zvolila z kandidátů dva finální uchazeče, Milana Fridricha a Hynka Chudárka. Rozhodnout se mezi nimi ale nedokázala a znovu se sejde příští týden. Mezitím se objevily informace o údajném ovlivňování tajné volby. Více se jim věnovala Vinohradská 12.

Jan Horák zjistil, že ministerstvo obrany zasáhne citelná personální ztráta. Odchází ředitel sekce pro obrannou politiku a strategie Jan Jireš. Sekce je přitom jednou z nejdůležitějších na ministerstvu, ne-li vůbec nejdůležitější.

O krycí akci s názvem Naviják píše Vojtěch Gavriněv, který zjistil, že vojenská policie šetří nákupy terénních nákladních vozů Tatra od zbrojaře Strnada. Policisté pracují s podezřením, že vojáci auta přebírají od výrobce, firmy Tatra Trucks, i přesto, že technika neodpovídá zadávacím podmínkám a vojenským normám.

Heřmanické haldě se dlouhodobě věnuje Tomáš Pika. Ten poukázal na to, že firma OKK Koksovny ostravského miliardáře Petra Otavy odkoupila více než polovinu pozemků, na kterých se halda nachází. Motivaci pro tento krok vysvětluje odblokováním jednání o sanaci.

Celý svět v uplynulých dnech sledoval zejména střet Izraele a Íránu. Jednou z nejdůležitějších otázek zůstává, zda Donald Trump rozhodne o zapojení USA do konfliktu. Co by to znamenalo, popsala Eliška Orosová.

Stále ale pokračuje i válka na Ukrajině. Od začátku června proběhlo už několik výměn zajatců mezi Ruskem a Ukrajinou. Mezi propuštěnými Ukrajinci byli i obránci Mariupolu, které Rusko zadržovalo tři roky. Na fotografiích vypadají vizuálně starší a objevují se informace o špatném zacházení a mučení. Vše popsala Jana Václavíková.

