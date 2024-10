Týdeník iROZHLASu: detaily k největší špionážní akci v Česku. Pomohla náhoda a postřeh vyšetřovatele

„Vedle nás dopadla velká střepina, asi třiceticentimetrová. Ta by proletěla člověkem bez problémů. Viděli jsme ji a říkám, tady končíme a balíme to. Odjížděli jsme jako poslední, to už byly detonace ohromné. Když jsme odjeli, do dvou minut to vybuchlo. Za ty dvě minuty jsme ujeli asi jeden kilometr. Pyrotechnici nám říkali, že tlaková vlna byla tak silná, že do kilometru by nikdo nepřežil.“

Jiří Ovesný (velitel hasičů)