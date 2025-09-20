Týdeník iROZHLASu: Dočkali jsme se. Experti otevřeli tajemnou obálku se slovy Tomáše Garrigua Masaryka
Tajemná obálka už není tajemná. Obsahuje pět stran textu převážně v angličtině. Slova Tomáše Garrigua Masaryka zaznamenal jeho syn Jan a pochází nejspíše z roku 1934, jak zjistili v pátek experti při slavnostním otevření. Píše v něm třeba o Němcích nebo o „hlupákovi“ Hlinkovi. Mimo to iROZHLAS.cz informoval o vypovězení paktu mezi USA a Českem nebo o vyhozeném důstojníkovi BIS.
„Celá filozofie naší politiky, Češi jsou praktičtí pracující. Němci mají jistou poctivost, ale ukradnou ještě více,“ četla historička Dagmar Hájková slova prezidenta TGM. „Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat,“ stojí také ve vzkazu. „Lidé jsou rádi hloupí. Ale nedělejte jim to jednoduché. Hádejte se a hádejte se s nimi,“ citovala další z myšlenek. Celý záznam z otevírání tajemné obálky naleznete zde.
‚Jsem nemocný, je konec, ale neobávám se.‘ V tajemné obálce bylo 5 stran převážně v angličtině
V pondělí iROZHLAS.cz otevíral zprávou Jany Václavíkové o tom, že státní agentura CzechTourism zve do Česka influencery z Číny. Do země se tak mohou dostávat čínští agenti, varují zpravodajci z BIS. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN, kandiduje ve sněmovních volbách) následně v rozhovoru uvedl, že „schůzka mezi agenturou a kontrarozvědkou proběhne“.
Jan Horák popsal konec memoranda, které loni podepsal tehdejší první muž americké diplomacie Antony Blinken a tuzemský ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za koalici Spolu). Jeho cílem bylo společné potírání dezinformací. Spojené státy ale nyní otočily a Trumpova administrativa pakt Česku vypověděla.
Sledoval i případ bývalého důstojníka Bezpečnostní informační služby, který usiloval o znovuzískání bezpečnostní prověrky. Přišel o ni kvůli vynášení informací. Na počátku kauzy byl test na detektoru lži, jímž důstojník neprošel. Proti ztrátě prověrky se bránil až u Ústavního soudu, kde ale neuspěl.
Babišova vláda nehlídala vyplácení podpory za covidu. Brusel chyby odhadl na více než čtvrt miliardy korun
Kauzu odsouzeného exšéfa Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého sleduje Kristýna Guryčová. Upozornila na dražbu věcí, které bývalému řediteli zabavila policie. Jednalo se například o soubor několika teleskopů, stativů, objektivů a jiného obdobného vybavení pro pozorování oblohy, zkameněliny, různé sošky, nástěnné kaligrafie, umělecké meče a mačety, medaile a jiné cenné kovy.
Tereza Čemusová zase zjistila, že ministerstvo práce a sociálních věcí za vlády Andreje Babiše (ANO, kandiduje ve sněmovních volbách) nedostatečně kontrolovalo, komu se v covidových letech vyplácela podpora z dotačního programu Antivirus. Evropská komise k tomu došla v auditu, v rámci nějž odmítla Česku proplatit zhruba 266 milionů korun.
Stále sledujeme i situaci na Ukrajině. Eliška Orosová popsala, jak dopadla ruská letní ofenziva a jak to vypadá se sankcemi Donalda Trumpa.
Ten navíc v poslední době vysílá Národní gardu do jednoho amerického velkoměsta za druhým. Otázky a odpovědi ke gardistům připravil Vojtěch Dvořáček.
Tipy z Plusu:
- Bonusem k minisérii o příběhu Petra Kellnera je rozhovor s Vladimírem Mlynářem, jedním z lidí, kteří někdejšího nejbohatšího Čecha sledovali zblízka.
- Nová minisérie Mafie představuje nejznámější postavy i regionální odnože světového podsvětí.
- Život chudiny v Paříži a Londýně na konci dvacátých let minulého století popisuje strhující Radiokniha britského spisovatele George Orwella.