Týdeník iROZHLASu: vláda, nebo opozice, to je fuk, soudní ‚předplatné‘ pro podvodníky a vlaková drbárna

Minusy: důchodová sága má stále stejné obsazení hlavních rolí: opozice slibuje modré z nebe, vláda počítá a neslibuje tak moc. V kancelářích ministerstva spravedlnosti vymýšlejí novou službu pro defraudanty a spol. Už několik týdnů nás „rozděluje Evropa“. Pokousání železničním dopravcem jako zážitkový bonus k cestování.



Plusy: Mám šikovné kolegy - sbírají ceny, nosí původní informace, skvěle píšou, nebojí se ptát a dělají prvotřídní veřejnou službu.



Texty na webu iROZHLAS.cz

Vážně víte, kdy půjdete do důchodu? Nejspíš se to ještě změní! Možná tolikrát, kolikrát se vymění obsazení kanceláří ve Strakovce. Teorii o „nezachování odchodového věku do důchodu“ názorně popisuje text Jakuba Grima, který se podíval na politické výroky spojené s důchodovou reformou. Závěr? I tady platí Zemanův myšlenkový vrut definovaný bonmotem: jen idiot nemění názory.

Bouří se soudci, bouří se žalobci, bouří se odborná obec, jen ministerstvo spravedlnosti zůstává v klidu – o čem je řeč? Odpověď na hádanku přinesl Tomáš Pika, který rozšrouboval návrh Blažkova úřadu operujícího s možností „vykoupit se“ z hospodářských deliktů. Tak hlavně aby pomazané justiční hlavy nenapadlo vtělit do reformy třeba formu předplatného pro kriminalitu takzvaných bílých límečků. To bychom se mohli u soudu dočkat třeba téhle situace:

Soudce: Á, zase pan/paní AB. Tak co to je tentokrát?

Žalobce: Fakturace fiktivní reklamy za 200 milionů, sazba až osm let.

Soudce: Moment, mrknu se do systému... Ale pan/paní AB tady má ještě předplaceno. Tak děkuji a pozdravujte dětičky.

Systematicky a vytrvale vám Anna Urbanová servíruje nejen Bruselské chlebíčky, ale už několik týdnů hlavně zjištění z projektu Rozděleni Evropou. Irozhlasí předehra před volbami do europarlamentu je plná exkluzivních dat. Na tomto místě se sluší připomenout, že naše data citují úřady, politici i mediální konkurence. A tak bych rád poznamenal: Dobrá práce! Poslední (nikoli poslední) díl najdete ZDE, data z celého projektu ZDE.

Škrábací okénko: jestli jako já rádi cestujete vlakem, tak se nenahýbejte z oken, nečůrejte ve stanici a dejte si pozor na štěnice. Stát se to může, vlakový dopravce už to řeší, ale zažít to nechcete. Přeju šťastnou cestu!

MS v hokeji

Česko by teď mělo na dva týdny zbělo-červeno-modrat. Hokejový svět se stěhuje do Prahy a Ostravy. Kompletní servis vám nabídne iROZHLAS.cz i Radiožurnál sport. Doporučuju hlavně přímé přenosy s virtuózními výkony našich sporťáků. Streamy (nejen) ze zápasů Česka najdete ZDE, stejně jako již zmiňovaný hokejový servis. O hokeji trochu nevážně se rozepsal Michal Kašpárek v textu, který vychází z datových sad IIHF z jednotlivých mistrovství.

Pro fanoušky mluveného slova

Na začátku jsem letmo zmínil Bruselské chlebíčky, teď bych je rád naservíroval komplet. Jestli něco potřebujete vědět (nejen) o bruselské politice, najdete to právě v tomhle podcastu, který připravují moji kolegové a kolegyně Zdeňka Trachtová, Filip Nerad a Anna Urbanová. Poslední epizoda je o migračním ping-pongu a předvolební kampani do europarlamentu. A nový díl ve vašich podcastových aplikacích přistane už v pondělí.

Když jsem psal Týdeník iROZHLASu naposledy, doporučoval jsem podcast Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa Na Východ! To, že je skvělý, zaznamenala i porota Novinářské ceny a dala jim Novinářskou cenu. A já jen zopakuju: podcast je to skvělý (a oceněný). A Josef Pazderka dostal taky Cenu Karla Havlíčka Borovského. Gratulace!

Na závěr zmíním něco z kuchyně iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Chystáme pro vás unikátní podcastovou sérii Stoupenci, do nitra kutnohorské sekty. Reportéři Vít Kubant a Martin Štorkán měsíce rozkrývají vraždu s bizarním pozadím sekty kolem léčitele Richarda – poslední zjištění najdete ZDE. Ucelený obraz plný manipulace, násilí a zničených životů odkryjeme 27. května.

Přeju vám (nejen) víkend bez manipulací, pokud jste sportovními fanoušky, tak ať vyhraje váš tým. Díky, že nás čtete!