Týdeník iROZHLASu: jak se odměňovalo na resortech a čtyři scénáře konce války na Ukrajině

FOTO TÝDNE: Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár si při své návštěvě Prahy prohlédl také kopii mnichovské dohody ze září 1938 a protokol o vídeňské arbitráži, kterým o dva měsíce později připojily jižní oblasti Slovenska k Maďarsku

Klíčovou reformu antimonopolního úřadu provází řada kontroverzí a bouří se proti ní i ministři za ODS. Stihne vláda tuto slibovanou změnu do konce volebního období prosadit? Jak ale v rozhovoru s Jakubem Grimem ujistil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN), reformu chce předložit do konce volebního období na vládě. I přes odpor vládních kolegů.

Jak moc bychom měli spoléhat na moderní technologie? A jak moc je připustit do klíčových procesů ve státní správě? To řeší ministerstvo vnitra, když v připravovaném cizineckém zákoně připouští možnost, že by azylové řízení místo soudního tlumočníka mohl překládat azylantům stroj. Tlumočníci se ale proti tomu bouří, poukazují na nedostatky strojových překladů a důsledky, které by to mohlo pro uprchlíka mít.

Ministerstvo spravedlnosti se dorovnání platů s dalšími resorty nedočkalo. Argumenty, že v průměru tam lidé berou o deset tisíc méně a že kvůli tomu jich za tři roky půlka odešla, nezabraly. Přidávat jednomu ministerstvu nad plošný nárůst platů by bylo podle vyjádření vlády nešťastné. Jenže jak zjistila Tereza Čemusová, u jiných resortů takové přidávání nevadilo.

A u peněz na resortech ještě chvíli zůstaneme. Zjistili jsme totiž, kolik vyplatili ministři svým náměstkům a vedoucím ředitelům vloni na odměnách. Odměny se pohybovaly v řádech stovek tisíců a v některých případech dosáhly až na hranici tři čtvrtě milionu korun. A kdo byl letos premiantem a vyplatil svým náměstkům na odměnách nejvíce? Dočtete se v naší analýze.

Jak skončí ruská válka proti Ukrajině? Podle analytika Matúše Haláse a britského experta Stephena Halla se dá očekávat, že už letos nastane na Ukrajině klid zbraní. Trvalý mír to ale nepřinese. Podrobnosti v textu Elišky Orosové.

Policie znovu vyhlásila pátrání po muži, který se vloupal do domu střelce z pražské filozofické fakulty a Klánovického lesa. Už jednou ho přitom po několikaměsíčním pátrání zadržela, a to loni v dubnu při silniční kontrole. Muž se tehdy k činu přiznal, poté však opět utekl. Policie tak stále nemůže případ uzavřít, píše reportérka Kristýna Guryčová.

Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050? Podle Svazu chemického průmyslu je to příliš ambiciózní cíl. Chemičky tak chtějí jednat o zmírnění Green Dealu, protože už teď nejsou kvůli drahým energiím schopné konkurovat Číně a USA, upozorňuje v pořadu Peníze a vliv ředitel svazu Ivan Souček.

„Evropa nemá zdroje, Evropa nemá energie, Evropa nemá peníze na obranu a teď ještě ztratila Afriku, ztratila relevanci ve vyjednávacím formátu na východě ,“ hodnotí současnou situaci na geopolitickém kolbišti ředitel organizace Aspen Institute Central Europe a exvelvyslanec při NATO Jakub Landovský. Co tento vývoj vlastně znamená? To vám prozradí ve Vinohradské 12 .

,“ hodnotí současnou situaci na geopolitickém kolbišti ředitel organizace Aspen Institute Central Europe a exvelvyslanec při NATO Jakub Landovský. Co tento vývoj vlastně znamená? To vám prozradí . Německo v neděli čekají klíčové volby, které rozhodnou mimo jiné o osobně nového spolkového kancléře. Velmi pravděpodobně se jím stane šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz. Novinář listu Süddeutsche Zeitung Daniel Brössler v Bruselských chlebíčcích vysvětluje, že Merz dokáže oproti dosavadnímu kancléři Olafu Scholzovi lépe komunikovat s unijními lídry. Může ale zároveň ohrozit plnění migračního paktu.

