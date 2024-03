Týdeník iROZHLASu: Kaderka ve vazbě, Fico v Praze a poslanci ‚osekali‘ návrh na manželství pro všechny

Most vydá manuál, jak má vypadat vkusná reklama. Město tak zakročí proti vizuálnímu smogu

„Není to závazné – tak to na soukromých objektech nelze řešit. Je to především o dobré komunikaci směrem k těm provozovatelům. Jednou z možností je i nějaký dotační program,“ zvažuje primátor Hrvol.