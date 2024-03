Týdeník iROZHLASu: kam mizí léky, smrt ‚ruské spojky‘ a kompro na politické oponenty

Tento týden byl na iROZHLAS.cz opět velmi pestrý. Připravili jsme pro vás dvě nové série článků – jednu o tom, kde a jak mizí z Česka léky, druhou o segregaci romských dětí na českých školách. Věnovali jsme se ale také aktuálnímu dění – kauze uniklého e-mailu expremiéra Andreje Babiše (ANO) či smrti Nikolaje Šapošnikova, o kterého se policie zajímala v souvislosti s výbuchy muničního skladu ve Vrběticích. Užijte si další díl Týdeníku iROZHLASu. NEWSLETTER Praha 8:36 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie týdne: bývalý americký prezident Bill Clinton na Pražském hradě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Texty na webu iROZHLAS.cz

Týdnu serveru iROZHLAS.cz dominovaly tentokrát dvě série článků. První z nich připravil datový tým pod vedením kolegy Honzy Bočka. Ten se po roce opět podíval na to, jak se změnila v Česku situace ohledně ilegálního reexportu léků. Spoiler: nezměnilo se vůbec nic a z Česka stále mizí léky za miliardy korun. Honza vysvětluje, jak se to děje, co to znamená a co proti zaběhlé praxi mohou dělat a dělají úřady. Přináší i příběh lékárnice, která na situaci upozornila.

Druhou sérii pak představují texty kolegyň Anny Košlerové a Jany Karasové, které se rozsáhle a dopodrobna věnují tématu diskriminace romských dětí na českých školách. Celou sérii pak shrnují i ve Vinohradské 12.

Martin Štorkán z investigativní redakce zase zmapoval případ posudku pro pražský dopravní podnik za téměř 7 milionů korun. Problém je v tom, že byl z velké části zkopírovaný z internetu. Jak ale vysvětlil konfrontovaný znalec: „I kdyby to bylo stejné, není to zkopírované.“ Případem se už zabývá také ministerstvo spravedlnosti.

Shání, nebo neshání předseda hnutí ANO Andrej Babiš „kompro“ na své politické konkurenty? S kolegou Vítkem Kubantem jsme se podívali za oponu kauzy uniklého Babišova e-mailu, ve kterém žádal informace o ministru Janu Lipavském (Piráti). A zjistili jsme, že tvorba „složek“ není v hnutí ANO nic neobvyklého – jak potvrzují bývalí členové předsednictva hnutí Ivo Vondrák a Tomáš Macura.

Kolegyně Anna Jadrná absolvovala rozhovor s primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou (ODS). Probrali, jak to bylo s jeho nákazou černým kašlem a proč si na některé akce primátor respirátor bral a na jiné ne. Během telefonického rozhovoru navíc jeho odpovědi někdo neustále na pozadí korigoval.

A nakonec ještě jedna investigativa: kolegyně Kristýna Guryčová a Markéta Chaloupská přinesly informaci o smrti Nikolaje Šapošnikova, bývalého vojáka sovětské armády, který se dostal do hledáčku kriminalistů v souvislosti s kauzou Vrbětice. Policisté prověřovali, zda nepomáhal agentům ruské GRU, kteří útok na muniční sklady ve Vrběticích provedli. Šapošnikov zemřel v Řecku na srdeční zástavu.

Co se během týdne nejvíce četlo?

Pro fanoušky mluveného slova

A co doporučit těm, kteří raději poslouchají, než čtou? I v tomto týdnu vyšla celá řada zajímavých pořadů a podcastů Českého rozhlasu.

Klidný víkend ve společnosti serveru iROZHLAS.cz a stanic Českého rozhlasu přeje