Týdeník iROZHLASu: legendy a tvrďáci odcházejí, třetí světová ve vzduchu zůstává

Veronika Hlaváčová z Radiožurnálu se chopila velice zajímavého, i když nepříliš vábného tématu. Za dva roky fungování centrální Dárcovské banky stolice chtěly přispět „svou potřebou“ stovky lidí. Pravidelnými dárci se kvůli přísným kritériím nakonec stalo jen pět z nich. V mrazicích boxech v pražské Thomayerově nemocnici se upravená stolice uchovává pro pacienty s těžkými záněty střev. Fekální terapie má ale velkou budoucnost třeba i jako podpůrná léčba při rakovině.

Věra Štechrová v publicistice na Radiožurnálu vyzpovídala americkou zpravodajku Deníku N Janu Ciglerovu, která přiznala, že americký prezident Donald Trump čelí tlaku kvůli postupu v kauze sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Chce proto nechat zveřejnit část soudních dokumentů a zmocnil ministryni spravedlnosti Pamelu Bondiovou, aby po schválení soudem zveřejnila veškerá svědectví, která zazněla před velkou porotou.

Jana Klímová ve svém ekonomickém pořadu Peníze a vliv na Plusu uvedla, že českému s tartupu Dronetag se podařilo prorazit s nápadem na digitální rozpoznávání dronů ve vzduchu už do stovky civilních i bezpečnostních institucí po celém světě. Největší úspěch má firma bývalých studentů ČVUT zatím v USA, aktuálně jejich zařízení ale využívá i osm evropských armád pro své tréninkové operace. Potvrdil to i zakladatel startupu Lukáš Brchl.

A na závěr ještě prosba. Zapojte se prosím do diskuse o tom, co by měl Český rozhlas v 21. století nabízet. Zajímá nás, co chcete slyšet ve vysílání, v čem je pro vás Český rozhlas podstatný a jakým prioritám by se měl podle vás věnovat v následujících letech. Vyplnění vám zabere zhruba sedm minut. Dotazník je anonymní a je součástí konzultací o veřejné službě Českého rozhlasu. Jaký chcete Český rozhlas?

