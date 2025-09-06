Týdeník iROZHLASu: malý krok pro lidstvo, velký krok pro regionální zpravodajství
Váš oblíbený web iROZHLAS.cz vám od začátku školního roku nově nabízí desítky informací z regionů. Jde o aktuální zprávy, původní zjištění, reportáže z krizových míst, ale i zajímavosti a takzvané dobré zprávy. Věříme, že se vám regionální mix bude líbit a že to bude další důvod, proč jste s námi.
3059 dní nebo také 8 let 4 měsíce a 15 dní... Takhle dlouho trvalo, než se nám na iROZHLAS.cz podařilo spustit regionální online zpravodajství. Ano, správně namítáte, že zprávy z regionů se u nás už objevovaly. Ale bylo jich málo, neměly logické členění, zkrátka šlo o „regionální polotovar“.
1. září 2025 jsme udělali v redakci první velký krok od „regionálního polotovaru“ k plnotučnému regionálnímu zpravodajství.
Jaký kraj vás zajímá?
Proč to děláme?
- Protože máme v regionálních redakcích Českého rozhlasu šikovné reportérky a reportéry, kteří každý den brázdí terén.
- Protože regionální zpravodajství od nás – podle našich průzkumů – čtenáři očekávají.
- Protože dostupné regionální zpravodajství vnímáme jako jednu z hlavních priorit veřejnoprávní služby.
Jestli se nám daří servírovat regionální zpravodajství podle vašeho gusta, ukážou až další týdny a měsíce. Doufám, že se ideálu přiblížíme co nejdřív.
Ještě jedna velká věc nás čeká v září. Za 13 dní se otevře tajemná obálka se slovy T. G. Masaryka. Baví mě sledovat tipy lidí, co v ní asi bude. Některé z nich najdete na speciální stránce, kterou jsme k otevření obálky a připomenutí Masarykova odkazu spustili: Co skrývá tajemná obálka? Vedle našich čtenářů tipuje třeba i moderátor Jan Pokorný nebo herec Josef Trojan.
Hezký víkend a díky, že nás čtete!