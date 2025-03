Týdeník iROZHLASu: násilí v kutnohorské sektě, Zelení hledají spojence i rozdílné ceny za interrupce

Českou politickou scénu na proevropské části spektra možná čekají změny. Zelení už nechtějí, aby hlasy desítek tisíců jejich voličů u voleb propadaly, přemýšlí proto o možném spojení sil s dalšími stranami liberálního smýšlení. Prioritní je pro ně spolupráce s Piráty, se kterými již jednají, píše Jakub Grim. „Zdali budeme spolupracovat s jinými politickými stranami v rámci kampaně do sněmovních voleb, je v tuto chvíli předčasné komentovat,“ uvedl ale pirátský předseda Zdeněk Hřib.

Resorty vnitra a průmyslu a obchodu přišly s návrhem vyhlášky, která by dle jejich vyjádření měla zlepšit ochranu osobních údajů. Jak ale píše redaktor Tomáš Pika, novela ve skutečnosti umožní sběr informací o tom, jaké webové stránky uživatel internetu navštívil a jak dlouho na nich zůstal, a to jak při připojení přes mobil, tak přes počítač. K citlivým údajům by pak měla přístup policie i zpravodajské služby.

U ochrany osobních dat ještě zůstaneme. Kolegové Jana Magdoňová a Jan Cibulka upozorňují na sledovací aplikace, které můžete mít v mobilech, aniž byste o tom věděli. Ten, kdo vám ji nainstaloval, tak může mít přehled o tom, kde se pohybujete nebo s kým komunikujete. Pořad Antivirus ale nabízí i způsoby, jak program najít a odstranit.

Pokračuje soud se zubařkou Magdalenou a důchodkyní Irenou, které jsou obžalované z vraždy kutnohorského léčitele Richarda Šiffera. Tento týden u soudu promluvila obviněná Magdalena. „Zubařka Magdalena objasnila před soudem praktiky kutnohorského léčitele, které musela strpět. Poté, co popsala nejhorší možná myslitelná znásilnění, plná násilí a utrpení, zkolabovala přímo v soudní síni,“ popsal přímo z místa redaktor Vít Kubant. Ten případ sleduje dlouhodobě, vrátit se k němu můžete i v podcastové sérii Stoupenci.

Redaktor Miroslav Harant se podíval na to, jak se cenově liší interrupce v různých českých krajích. Nejvíc si pacienti za umělé přerušení těhotenství zaplatí v Pardubickém kraji, nejméně jen o pár kilometrů dál v Královéhradeckém kraji. Jeho přehled doplňuje novou sérii Radia Wave Přerušení, která na téma interrupcí nahlíží z různých úhlů.

Od minulého týdne vysíláme pořad Osobnost Plus nově také v sobotu dopoledne – v tradičním čase po 10.30 hod. Tady je první díl Báry Tachecí s rusistou Markem Příhodou

Historické Portréty a jejich nový cyklus Slavní milenci přibližují básníka Oscara Wildea a dramatický příběh jeho osudové lásky

Velmi zajímavý průhled do uvažování amerických voličů Donalda Trumpa o Ukrajině nabízí Jan Kaliba v Interview Plus

