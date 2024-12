Týdeník iROZHLASu: to nejlepší z Vánoc, ohlížíme se za rokem 2024, nezapomínáme koukat dopředu

Vánoce a konec roku jsou dobou, kdy rozjímáme nad uplynulým časem i přemýšlíme, jak naložíme s nastávajícím rokem. U nás na iROZHLAS.cz je to podobné. A proto v tomhle novém týdeníku nevybíráme to nejlepší ze zpravodajství a našich zjištění, na ty se můžete spolehnout po zbytek roku, ale z obsahu, který jsme pro vás vytvořili mimořádně pro období svátků – a ne, zdaleka nejde jen o cukroví a bramborový salát, i když ani tomu jsme se nevyhnuli. newsletter Praha 8:00 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít FOTO TÝDNE: Vodník čekající na případné dušičky otužilců ve Vltavě při tradičním vánočním plavání s názvem Memoriál Alfreda Nikodéma | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ohlédnutí za projekty iROZHLASu

S předvánoční nedělí skončil několikatýdenní seriál Narozeni do svobody. iROZHLAS.cz v rámci něj popisoval příběhy inspirativních mladých lidí narozených po sametové revoluci, kteří se chopili příležitostí a dělají pro své okolí nebo společnost víc, než by museli.

Třetí výročí slaví projekt Ověřovna – v unikátní rubrice se podařilo vyvrátit nebo uvést na pravou míru na 180 nesmyslů, které se šířily na sociálních sítích a řetězovými e-maily. Za projektem, který prorostl takřka celou redakcí, se v neděli ohlédne jeden ze zakladatelů Tomáš Pika a připomene, že podněty můžete posílat i vy, čtenářky a čtenáři.

Zatímco Ověřovna má za cíl uvádět věci na pravou míru a nálady ve společnosti klidnit, poprask zcela vědomě působí naši dataři, kteří navázali na tradice vánočních duelů z předchozích let a tentokrát nechali čtenáře hlasovat o populárním cukroví. Řada hlasů přibyla také do minulých anket o vhodných přísadách do bramborového salátu a populárních dárcích pod stromeček.

Provokativně připomenu, že až (nebo jen!) 46 procent čtenářů by dalo do bramborového salátu jablko a jen asi pětina by si přála pod stromeček dostat štěně.

Smířlivější a silný je seriál Hrdinové 2024. Od předvánočního pondělí pro vás redaktorka Anna Jadrná popisuje příběhy „všedních“ lidí nevšedního charakteru, jejichž pohotovost či odvaha jiným třeba zachránila život. Přečtěte si třeba o muži, který chránil skupinu lidí před útočníkem s nožem. V neděli se můžete těšit na příběh učitelky Kateřiny Laluhové, která zachránila svoji třídu s 25 dětmi před padajícím stropem.

Jedním z největších projektů, na kterých iROZHLAS letos pracoval, byla investigativní podcastová série Stoupenci. Její spoluautor Vít Kubant se ohlíží za stále neuzavřeným případem kutnohorské sekty a láká k poslechu místy mrazivého, ale poutavého audioseriálu.

Co při bilancování nelze opomenout, je ohromný úspěch českého hokeje – Češi letos vyhráli zlato na mistrovství světa a kolega Ondřej Váchal připravil článek s výstřižky záběrů hvězdných momentů českých hokejistů.

Pohádka a rok 2025

K proklikání i delšímu čtení vřele doporučujeme i letošní Velký přehled změn 2025 – jaká pravidla a změny začnou v Česku s příštím rokem platit?

Závěrem zpátky k Vánocům, úsměvy a vřelost ale nechte u stromečku. Naše filmová recenzentka Kristina Roháčková nemilosrdně, ale s nadhledem a bez předsudků shrnula letošní vánoční pohádku Tři princezny.

A na co se můžete ještě do konce roku těšit? Třeba od Kristiny Roháčkové na výběr Filmy roku 2024, fotografka Zuzana Jarolímková bude vyprávět o uplynulém roku ve fotografiích a zahraničněpolitická redaktorka Eliška Orosová chystá výhled pro ruskou válku na Ukrajině pro rok 2025.

Nejčtenější články

Pro fanoušky mluveného slova

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, příjemný konec roku 2024 a vše dobré do roku 2025 Vám za celou redakci iROZHLAS.cz přeje