Týdeník iROZHLASu: od soudu s Ferim přes výhled do Unie po památník romského holokaustu

Byl to týden konců: skončil soud s Dominikem Ferim a teď ho čeká výzva k nástupu do vězení. Skončila ministryně Helena Langšádlová (TOP 09). Na Slovensku byla skončena veřejnoprávní média tak, jak fungovala dosud. Skončilo čekání na důstojný památník romského holokaustu v Letech. A také končí poslední dubnový týden a s ním i noční mrazy, které v Česku zmasakrovaly úrodu ovoce. Vážené a milé čtenářstvo, tohle je Týdeník iROZHLASu. Praha 8:15 27. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Feri u odvolacího soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tři roky, tolik má ve vězení strávit někdejší stoupající hvězda TOP 09 Dominik Feri. V nejbližší době dostane výzvu k nástupu do výkonu trestu. A nebýt novinářské práce Jakuba Zelenky a Apoleny Rychlíkové, jejíž komentáře můžete číst i u nás na iROZHLAS.cz, nejspíš by se to nikdy nestalo. Jak to vypadalo u soudu, zaznamenal náš Tomáš Pika.

Výbornou novinářskou práci odvádějí také „rozhlasáci“ Martin Štorkán a Vít Kubant, kteří dlouhodobě rozkrývají pozadí takzvané kutnohorské sekty. Mohli jste si toho od nich už přečíst více – o tom, jak desítky lidí uvěřily léčitelské moci Richarda Šiffera tak moc, že mu, jak upozornili naši kolegové tento týden, svěřili přes 130 milionů korun.

Ovšem ani Šifferovy nejvěrnější stoupenkyně, zubařka Magdalena a důchodkyně Irena, netrpěly bludy, byly ale pod silným vlivem.

„Normální člověk se z těchto rámců nemohl vymanit. Podobné věci můžeme popisovat v domácím násilí, že žena zapře sama sebe,“ zaznělo ve středu ve znaleckém posudku.

Ve středu se snesla mračna nad Rozhlasem a televizí Slovenska (RTVS). Nový slovenský zákon přivádí veřejnoprávní média pod přesmyčkou STVR pod větší kontrolu státu.

„Fakticky to znamená cestu k ovládnutím veřejnoprávních médií vládou Roberta Fica,“ obává se šéfredaktor Martin Samek. Jak přesně bude Slovenská televize a rozhlas fungovat, není jasné. Od čtvrtka ale začnou opět protivládní protesty, svolává je opozice.

Romové a Češi se konečně dočkali důstojného romského památníku v Letech u Písku, kde za války fungoval romský koncentrační tábor a následně několik desítek let vepřín.

Už za pár týdnů bude celá Evropská unie volit svoje nové europoslance a ve středu Česko oslaví dvacet let v Unii. Anna Urbanová, která nejen Brusel v iROZHLASu pozorně sleduje a stojí i za projektem Rozděleni Evropou, tento týden shrnula, jak nám ty dvě dekády prospěly.

„Celá republika se díky evropským dotacím posouvá. Kromě dvou regionů, které zaostávají,“ shrnuje s tím, že příští týden ve svých textech zmapuje, proč tomu tak je.

Jak se žije Evropanům jinde, ukázali naši kolegové z Radiožurnálu v Euroseriálu. „Migrace, Zelená dohoda nebo vzestup krajní pravice není to nejzásadnější, co evropské státy pálí,“ říká Urbanová.

Co se během týdne nejvíc četlo

1. Konec pomoci ukrajinským mužům. Domovské konzuláty už jim nebudou poskytovat služby. Ztratit práci, vrátit se nebo narukovat. Ukrajincům v odvodovém věku nebudou konzuláty vydávat pasy

2. Bez komentáře. Vojačky ve Finsku testují novou uniformu. Místo podprsenky ale dostaly ‚slušivý topík‘

3. Jsou motýli od Davida Černého umění, nebo reklamní poutač, ptala se Vinohradská 12. A to poté, co debata v České televizi skončila urážkami. ‚Jděte do pr**le.‘ Sochař Černý bránil v televizi své motýly na obchodním domě Máj v Praze

Pro fanoušky mluveného slova

Ukrajina čekala na americkou pomoc měsíce a je dost možné, že by bez ní válku začala brzy prohrávat. Vinohradská 12 přehledně vysvětluje, k čemu budou Kyjevu desítky miliard dolarů. ‚Transfuze v poslední chvíli.‘ Analytik o záchraně Ukrajiny muniční pomocí ze Západu

Jak se žilo v Česku, které mělo desítky let prasečák tam, kde čeští dozorci týrali Romy. Za své literární zkušenosti s českým rasismem získal Patrik Banga loni cenu Magnesia Litera. A vy máte poslední šanci si knihu poslechnout namluvenou. Jak obtížné je uniknout předsudkům, když žijete v romské komunitě? Patrik Banga: Skutečná cesta ven

Je tu nový díl výborného podcastu Na Východ! Postsovětským Orientem. Jak se vyznat ve Střední Asii?

Populární herci Václav Neužil a Veronika Khek Kubařová v kriminální audioknize. Jiří Březina: Vzplanutí. Z těla ženy zbyla jen hromádka popela. Spontánní vzplanutí, náhoda, nebo násilný čin?

