Týdeník iROZHLASu: Otřesy v tajné službě, nové chvění v Motole a rozsudek nad solárními barony

V Česku by mohlo trvale zůstat na 260 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, počet cizinců poroste, vyplývá ze studie

Dohromady na konci prvního čtvrtletí pobývalo v Česku přes 1,07 milionu cizinců a cizinek. Podle odhadů by se v roce 2030 mohl počet blížit 1,19 milionu a o pět let později by dosáhl 1,36 milionu.